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Auto, Leasys lancia nuova offerta per noleggio sempre più accessibile﻿

Auto, Leasys lancia nuova offerta per noleggio sempre più accessibile﻿

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Auto, Leasys lancia nuova offerta per noleggio sempre più accessibile﻿ Adnkronos

(Adnkronos) – Rendere il noleggio sempre più accessibile. Leasys presenta una nuova proposta di noleggio a lungo termine dedicata a Jeep Compass pensata per rispondere in modo concreto alle esigenze di mobilità di privati, liberi professionisti e Pmi. L’offerta si riferisce a Jeep Compass 1.2 Turbo MHEV 106kW Altitude DCT a 399 euro al mese (Iva esclusa), con anticipo di 3.300 (Iva esclusa) e prevede 48 mesi e 60.000 chilometri, includendo i principali servizi assicurativi, di manutenzione e assistenza. Una proposta completa che sintetizza l’approccio Leasys: rendere accessibile l’auto attraverso il noleggio a lungo termine, trasformando un modello aspirazionale come Jeep Compass in una scelta concreta, sostenibile e perfettamente in linea con le esigenze di una mobilità evoluta e senza complessità. L’offerta, disponibile su Leasys.com è accessibile con due modalità. La prima che consente un concreto risparmio economico ed è il noleggio fully digital che permette di accedere all’offerta con un canone riservato di 399 euro al mese (Iva esclusa) e di completare in autonomia on line l’intero processo di noleggio. In alternativa, è possibile scegliere un percorso assistito, selezionando l’offerta con un canone di 419 euro al mese i.e. – anticipo di 4.299 i.e. – e avviando la richiesta di preventivo on-line per finalizzare off-line il noleggio con il supporto di un consulente.  

A rendere ancora più immediato il racconto di Leasys è ‘The 399 Store’, il cuore esperienziale dell’iniziativa. Si tratta di un’attivazione urbana itinerante che, per un mese, sarà presente nel cuore dei principali hub ferroviari italiani: Roma Termini, dal 26 giugno al 9 luglio, e successivamente Milano Centrale, dal 9 al 23 luglio. Concepito come un premium lifestyle store contemporaneo, ‘The 399 store’ propone una selezione di oggetti di uso comune accomunati dallo stesso prezzo, 399 euro, creando un confronto diretto e immediato con pari valore del canone di noleggio. Un accostamento che ribalta la percezione tradizionale dell’auto: da costo straordinario a scelta accessibile, consapevole e perfettamente integrata tra le spese abituali, capace di generare valore nel tempo. L’esperienza è progettata in chiave phygital e coinvolgente: dai QR code interattivi presenti sugli oggetti al quiz digitale ‘What’s Your 399?’, il racconto culmina nel reveal dell’offerta Jeep Compass e nella possibilità concreta, per chi partecipa all’attivazione, di accedere all’offerta e avviare – o completare – la richiesta di noleggio, online o con il supporto di un consulente.  

economia

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Redazione Key4biz

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