Auto, la cinese Geely vola in Europa. Il distributore italiano: “3.000 vendite in un anno, puntiamo a 10.000”

(Adnkronos) – L’automaker cinese Geely punta sull’Europa e lo rimarca riportando i risultati semestrali, trainati dalle vendite all’estero, in aumento del 158% anno su anno. Nel nostro continente il Gruppo con sede a Hangzhou punta a produrre grazie agli stabilimenti del partner Volvo e ha fatto il proprio ingresso in sette mercati diversi in 45 giorni. Secondo i dati Acea, le auto immatricolate da gennaio a giugno in Europa (Uk compreso) sono 225,350, con un +8% rispetto allo stesso periodo del 2025. In Italia Geely è sbarcata un anno fa. Marco Santucci, managing director di Jameel Motors Italia, distributore ufficiale in Italia dei marchi Geely Auto e Zeekr, racconta all’Adnkronos che nel nostro Paese sono già stati venduti 3.000 veicoli cinesi. Una crescita da zero dato che ad agosto dell’anno scorso “non c’erano né concessionarie né vetture immatricolate”.

Quali sono i dati di vendita in Italia?



Dopo appena 12 mesi dall’ingresso sul mercato italiano, Geely ha già conquistato circa 3.000 clienti, molti dei quali provengono da marchi premium. Un risultato significativo considerando che siamo partiti con una gamma composta da due soli modelli, di cui uno elettrico, la EX5 ed uno Plug In, la Starray EM-i. È stata una crescita sana, basata sulle vendite reali e sulla fiducia dei clienti che, una volta provata la vettura, sono diventati i nostri principali ambasciatori.

Quali sono i target di vendita?



Piuttosto che inseguire un numero, che ti porta inevitabilmente a fare delle forzature, puntiamo a una crescita sana, facendo conoscere la qualità dei nostri prodotti caratterizzati da una tecnologia all’avanguardia e altissimo confort ma il tutto ad un prezzo accessibile. Una proiezione sull’anno 2026 ci porterebbe a stimare circa 6 mila unità, ma l’ampliamento dell’offerta ci consentirà di accelerare. A breve, con più modelli in gamma, vorremmo superare progressivamente le 10.000 vetture l’anno ed essere considerati tra i principali marchi automobilistici per prodotti di qualità e sicurezza.⁠

Come funziona la rete vendita in Italia ⁠?



In Italia operiamo attraverso Jameel Motors Italia, distributore ufficiale dei marchi Geely e Zeekr. Per Geely abbiamo costruito in pochi mesi una rete di circa 70 punti vendita e assistenza, selezionando concessionari solidi e radicati sui rispettivi territori. La rete crescerà progressivamente, insieme all’ampliamento della gamma, fino a raggiungere circa 100 sedi a regime. Per Zeekr, partita da pochi mesi, abbiamo optato per una rete di vendita più concentrata e focalizzata nei centri urbani con maggiore propensione all’elettrico ma la possibilità di offrire assistenza in qualsiasi concessionaria Geely.

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