La guerra in Iran ha fatto salire il prezzo del petrolio e in Cina la benzina alla pompa è aumentata di circa il 21% a fine primo trimestre 2026: guidare un’auto elettrica è diventato ancora più conveniente. Nei primi nove mesi del 2026 i consumi di benzina in Italia sono cresciuti ancora, del 4,7%.

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Risparmiati 73 milioni di litri al giorno, ma il consumo di petrolio non scende

Le auto elettriche hanno fatto in Cina una cosa che sembrava impossibile: hanno fermato la benzina. Se in Cina non circolassero circa 44 milioni di auto elettriche (11,4 in Europa, 7,8 in Usa) nel 2025 avrebbe consumato 460mila barili di benzina al giorno in più, il 14% dei consumi reali. I 460mila barili di benzina risparmiati ogni giorno dalla Cina corrispondono a circa 73 milioni di litri. È una quantità pari a più del doppio di tutta la benzina che l’Italia consuma in un giorno.

Le auto elettriche in Cina sono 44 milioni

L’idea dalla quale sono partiti i ricercatori della Banca d’Italia sul loro studio sugli effetti delle auto elettriche cinesi sul consumo di carburanti nel Paese asiatico è semplice: si prende la Cina com’è davvero e la si confronta con una Cina immaginaria in cui, dal 2015 in poi, non è mai stata venduta nemmeno un’auto elettrica. Le auto vendute restano le stesse, e ogni auto a benzina consuma quanto consuma nella realtà. La differenza fra le due Cine è la benzina che le auto elettriche hanno tolto dal mercato.

Intendiamoci intanto sulle definizioni: per auto elettrica la Banca d’Italia intende le auto a batteria e le ibride plug-in, cioè le ibride che si ricaricano attaccandole alla presa. Le ibride tradizionali, che non si attaccano alla corrente, sono considerate auto a benzina. Bene: il risultato è che il risparmio di benzina dovuto alle auto elettriche era di 100mila barili al giorno nel 2020 ed è arrivato a 430mila barili nel 2024 e, appunto, 460mila nel 2025.

La Cina comincia a usare meno benzina

Partiamo dai consumi. Nel 2024 la Cina ha bruciato 3,55 milioni di barili di benzina al giorno, il massimo di sempre, e nel 2025 è scesa a 3,42 milioni, poco sotto il livello del 2023. Per un Paese che nel 2000 consumava meno di un milione di barili di benzina al giorno è una svolta storica.

Il fatto è che non tutto il petrolio cinese scende. Fra il 2023 e il 2025 il consumo di diesel in Cina è cresciuto del 4,3% l’anno e quello di Gpl dell’8,6% l’anno, spinto in parte dalla petrolchimica, cioè dall’industria che dal petrolio ricava plastica e materiali sintetici. In Cina la benzina è l’unico grande carburante che ha cominciato a calare, insieme all’olio combustibile delle centrali e delle navi.

Per capire il peso della Cina sul mercato del petrolio basta un dato. Fra il 2015 e il 2025 il consumo cinese di petrolio è passato da quasi 12 a 17,4 milioni di barili al giorno, e la Cina da sola ha fatto più della metà dell’aumento dei consumi mondiali. E’ chiaro che tutto questo ha delle implicazioni economiche mondiali: se il consumo di petrolio continuasse a scendere, e nulla fa pensare che non sarà così dato il ritmo di vendita delle auto elettriche cinesi, i produttori di petrolio se ne accorgono subito. E anche la geopolitica avrà un contraccolpo, ma probabilmente è ancora presto per parlarne anche se il trend è quello.

Si vende un’auto elettrica ogni 7

Passiamo alle vendite. Nel 2025 le auto elettriche sono state il 53% delle auto nuove vendute in Cina, mentre dieci anni prima erano una curiosità. In Europa la quota di auto elettriche sulle vendite si è fermata al 27%, negli Stati Uniti al 10%.

Le auto vendute in un anno, però, sono una piccola parte di quelle che circolano. Alla fine del 2025 in Cina giravano 44 milioni di auto elettriche, il 60% di tutte quelle del mondo. Eppure le auto elettriche sono appena una su sette fra le auto in circolazione in Cina.

Il motivo è che un’auto resta in strada per molti anni. Ogni auto elettrica venduta toglie subito un’auto a benzina dalle nuove immatricolazioni, ma le auto tradizionali già comprate continuano a fare il pieno fino a quando non vengono rottamate. Per questo la Banca d’Italia avverte che la velocità della transizione non si misura dalle quote di vendita: in Cina sei auto su sette vanno ancora a benzina, e sono quelle sei a decidere quanta benzina si consuma.

Perché le vendite di auto elettriche cinesi non si fermeranno

Ok, e che cosa succederà da qui al 2040 se la vendita di auto cinesi manterrà il ritmo degli ultimi 10 anni? La Banca d’Italia ha costruito tre scenari, con una diffusione delle auto elettriche lenta, media o veloce, e li ha confrontati con un’ipotesi di riferimento in cui la quota di auto elettriche sulle vendite resta ferma al livello del 2025. Nel 2030 le auto elettriche varrebbero il 75% delle vendite nello scenario lento, l’87% in quello medio e il 100% in quello veloce. Il risultato, come mostra il grafico in apertura, è che nel 2040 la Cina risparmierebbe fra 1,2 e 1,45 milioni di barili di benzina al giorno. Se le vendite di auto elettriche restassero ferme ai livelli del 2025, la benzina consumata in Cina salirebbe a 4 milioni di barili al giorno. Con le auto elettriche, invece, nel 2040 il consumo di benzina in Cina scende sotto i 3 milioni di barili al giorno in tutti e tre gli scenari.

Il calo della benzina cinese è destinato a durare. La benzina ricomincia a scendere in modo stabile dal 2027 negli scenari medio e veloce, dal 2028 in quello lento. Le auto elettriche diventano la maggioranza delle auto in circolazione solo fra il 2037 e il 2039, quando in Cina ci saranno circa 520 milioni di auto, una ogni 2,6 abitanti (oggi è una ogni cinque).

Con questi prezzi della benzina, l’elettrico conviene

Nel modello della Banca d’Italia il 2026 avrebbe dovuto portare un piccolo rimbalzo della benzina, perché il parco auto cinese continua a crescere mentre le cose stanno andando diversamente. La guerra in Iran ha fatto salire il prezzo del petrolio, e in Cina la benzina alla pompa è aumentata di circa il 21% fra l’inizio dell’anno e l’aprile 2026, secondo la società di analisi Kpler: guidare un’auto elettrica è diventato ancora più conveniente.

Il centro studi di Sinopec, la compagnia petrolifera di Stato cinese e la prima raffinatrice al mondo per capacità, prevede per il 2026 un calo della benzina dell’8,7%. Per l’intera domanda di petrolio della Cina, Sinopec prevede un calo dell’8,9%, pari a 600mila barili al giorno.

Anche il governo di Pechino spinge. Il piano quinquennale per l’industria dell’auto, reso noto nel settembre 2026, punta al 70% di auto elettriche e ibride plug-in sulle vendite entro il 2030, un obiettivo più prudente perfino dello scenario lento della Banca d’Italia, che al 2030 mette le auto elettriche al 75% delle vendite e considerando che nell’agosto 2026 la quota cinese era già al 65%, probabilmente è la Banca d’Italia ad essere andata più vicina alla realtà.

Meno benzina non vuol dire meno petrolio (né meno carbone)

Attenzione però a leggere nel calo della benzina la fine del petrolio cinese perché camion, aerei e petrolchimica seguono strade diverse tanto è vero che fra il 2023 e il 2025 il consumo di petrolio della Cina è cresciuto dell’1,7% l’anno, mentre la benzina calava dello 0,5% l’anno. Il grafico interattivo in apertura confronta i consumi cinesi dei tre principali prodotti petroliferi, in milioni di barili, in quattro anni: il 2015 come punto di partenza, poi il 2023, il 2024 e il 2025. La benzina sale da 2,71 nel 2015 a 3,55 nel 2024, il massimo, poi scende a 3,42 nel 2025. Il diesel: dal 2015 al 2023 resta fermo, 3,54 e poi 3,51. Dal 2023 riprende a crescere e arriva a 3,82 nel 2025 mentre il Gpl più che raddoppia, da 1,24 a 2,77, e cresce ogni anno per la domanda dell’industria petrolchimica che dal petrolio ricava la plastica.

Ci sono anche implicazioni climatiche, naturalmente, ma non illudiamoci: la benzina risparmiata in Cina nel 2025 corrisponde a 62 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate, pari allo 0,5% delle emissioni cinesi. Nel 2040 il risparmio di CO2 arriverebbe a circa tre volte tanto ma il fatto è che l’elettricità che ricarica le auto cinesi viene ancora in gran parte dal carbone quindi grandi effetti sulla sostenibilità ambientale sono da escludere.

In Italia il consumo di benzina è in crescita

In Italia sta succedendo il contrario. Nel 2025 gli italiani hanno consumato circa 9 milioni di tonnellate di benzina, il 3,9% in più dell’anno prima, tornando ai livelli del 2011, secondo il preconsuntivo dell’Unem, l’Unione energie per la mobilità che riunisce le compagnie petrolifere. Nei primi nove mesi del 2026 i consumi di benzina in Italia sono cresciuti ancora, del 4,7%. Praticamente i 73 milioni di litri di benzina che le auto elettriche fanno risparmiare ogni giorno alla Cina sono più del doppio della benzina consumata ogni giorno in Italia.

I dati si riferiscono al 2026

Fonte: Banca d’Italia

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