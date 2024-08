Le aziende tecnologiche cinesi sono diventate concorrenti formidabili nel settore automobilistico. Certo, fare soldi, però, è un’altra cosa, ma detto questo rispetto ai flop collezionati da Apple, Amazon e altri grandi player tecnologici americane non c’è storia. Questo in estrema sintesi il messaggio di un’analisi dell’Economist, che mette a confronto le performance dei produttori dei due blocchi nel segmento delle auto elettriche e di quelle a guida autonoma.

Un primo grande player, soltanto apparentemente insospettabile, del mercato delle auto elettriche è il gigante dell’eCommerce cinese Baidu, che tra le altre cose è fra i finanziatori di Jidu Robocar 07, un modello EV interamente automatizzato, che fa del comando vocale una delle sue principali prerogative tecnologiche. Un modello futuristico, in grado di raggiungere i 900 km all’ora di velocità, che entrerà a breve sul mercato al prezzo base di 30mila euro.

Anche Huawei è entrata nel settore auto

Xiaomi, meglio conosciuta per i suoi smartphone ed elettrodomestici, è un altro esempio. A marzo ha lanciato il suo EV, l’SU7. Il 21 agosto ha annunciato di aver venduto oltre 27.000 auto nel trimestre da aprile a giugno; punta a venderne 120.000 entro la fine dell’anno. L’attività EV di Xiaomi ora ha 87 centri vendita in 30 città cinesi.

Settore auto delusione per le aziende tech occidentali

Per le aziende tecnologiche occidentali, le auto sono state una fonte di delusione. Amazon ha investito molto in Rivian, un produttore di camion elettrici che ha perso circa il 90% del suo valore di mercato dalla sua offerta pubblica iniziale nel 2021. Waymo, un progetto di veicoli autonomi controllato da Alphabet, ha dovuto affrontare un controllo normativo per il suo record di sicurezza. Apple ha speso quasi un decennio e circa 10 miliardi di $ per un progetto dal nome in codice “Titan”, ma ha rinunciato all’inizio di quest’anno con scarsi risultati per lo sforzo. Anche Dyson, l’azienda britannica nota per i suoi aspirapolvere e asciugacapelli sfarzosi, ha provato e fallito a sviluppare veicoli elettrici.

La Cina è diversa

La Cina è diversa. L’acquirente medio di auto nel paese è molto più giovane che in Occidente. Molti in Cina giudicano le auto in base al loro software e ai sistemi di intrattenimento: i veicoli elettrici cinesi sono spesso descritti come “smartphone su ruote”.

Ciò ha reso il mercato più facile da decifrare per le aziende tecnologiche. È significativo che molti dei marchi di veicoli elettrici di successo in Cina siano stati fondati da veterani della tecnologia. Li Auto, uno dei maggiori produttori cinesi di veicoli elettrici e ibridi, è stata fondata nel 2015 da Li Xiang, un imprenditore di Internet.

He Xiaopeng, che nel 2014 ha co-fondato Xpeng, un’altra grande azienda cinese di veicoli elettrici, ha iniziato nello sviluppo di software.

L’approccio cinese

Le aziende tecnologiche cinesi hanno approcciato il settore in vari modi. Baidu ha fondato JIDU come joint venture con Geely, una casa automobilistica cinese; l’azienda tecnologica detiene una quota del 48% nell’azienda. Ciò le ha risparmiato la fatica di imparare a costruire automobili, consentendole di concentrarsi invece sulla fornitura di tecnologie come il riconoscimento vocale e il software di guida autonoma.

Per Apollo Go, l’attività di robotaxi di Baidu, i veicoli sono forniti in modo simile da marchi automobilistici cinesi come Hongqi e Arcfox.

Huawei si concentra sui software

Huawei ha preso una direzione diversa. In cambio di una quota delle vendite, aiuta i produttori di automobili come Seres, produttore del marchio di veicoli elettrici AITO, con software, hardware, progettazione e marketing. Nella prima metà dell’anno ha contribuito a sviluppare e vendere 200mila auto. Nel flagship store di Huawei sulla principale via dello shopping di Pechino le vetrine sono piene di auto, come per schernire l’Apple Store che si trova proprio di fronte.

Prospettive rosee per il settore auto

Gli investitori si stanno ammassando. Una comunicazione normativa del 20 agosto di Avatr, un marchio di veicoli elettrici sostenuto dallo stato, ha mostrato che aveva acquistato una quota in una delle attività di soluzioni automobilistiche di Huawei, valutandola a 16 miliardi di dollari.

Xiaomi ci punta

Xiaomi è quella che ha percorso più strada per diventare una casa automobilistica a tutti gli effetti. L’azienda, che ha annunciato il suo piano di produrre un’auto appena tre anni fa, inizialmente ha arruolato BAIC, una casa automobilistica cinese, come suo produttore a contratto. Il mese scorso ha ricevuto il permesso dal governo cinese di produrre autonomamente i veicoli. Ciò potrebbe rivelarsi trasformativo per l’azienda, che ha iniziato nel 2011 vendendo smartphone eleganti ma economici online e da allora è cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori di gadget del paese.

Auto autonoma in Cina

Tuttavia, la strada verso la redditività potrebbe essere difficile. Sebbene le auto a guida autonoma stiano guadagnando popolarità in Cina, gli ostacoli normativi potrebbero limitare le opportunità della tecnologia. Ancora più importante, ogni nuovo arrivato nel settore dei veicoli elettrici in Cina intensifica la sua già feroce guerra dei prezzi. Xiaomi dovrà probabilmente vendere circa 300.000-400.000 veicoli all’anno per ottenere un profitto. Huawei ha affermato che la sua unità auto raggiunge il break even quando le auto vengono vendute a 300.000 yuan; alcune AITO vengono attualmente vendute a 250.000. Le aziende tecnologiche cinesi sono diventate concorrenti formidabili nel settore automobilistico. Riusciranno anche a fare abbastanza soldi da guadagnarci?

Di certo possono già contare su una rete 5G capillare, con 1,5 miliardi di sottoscrittori attivi.

