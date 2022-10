Auto elettriche, frenata a settembre

Il racconto della giornata.

Il mercato dell’auto in ripresa, ma la spinta degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche rischia di esaurirsi in mancanza di una rete adeguata di punti di ricarica.

In arrivo la carta d’identità elettronica 3.0: sarà più facile usarla online, come SPID. I cittadini potranno accedere più facilmente ai servizi con “CIEId”, in base al livello di sicurezza richiesto dai fornitori di servizi, non appena sarà disponibile sul portale www.cartaidentita.it.

Le auto senza conducente? Non vanno da nessuna parte nonostante i 100 miliardi di dollari investiti, secondo stime di McKinsey. Troppi i problemi per il computer alla guida, incapace di destreggiarsi fra le irregolarità e gli eventi imprevedibili del traffico.

Leggi tutte le news della dailyletter.