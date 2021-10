Auto elettriche ad energia solare

La transizione ecologica dell’industria dell’automobile passa per l’elettrificazione, ma anche per una vecchia idea: sfruttare direttamente l’energia solare per alimentare i motori elettrici delle vetture.

La mobilità ad energia solare impiega pannelli fotovoltaici che ricoprono direttamente le parti esposte al sole, quindi il tettino e il cofano principalmente, sia in viaggio, sia a macchina parcheggiata.

Una tecnologia non nuova, ma che oggi potrebbe ritrovare un suo posto d’onore nella corsa alla mobilità a zero emissioni.

Ricavare energia elettrica per ricaricare le batterie e alimentare il motore dell’auto è anche un modo per ovviare alla mancanza di una diffusa infrastruttura di punti di ricarica e per non dipendere troppo dalle sempre più inaffidabili supply chain globali.

Dall’Olanda la batteria solare da 700 km di autonomia

La startup olandese Lightyear, grazie anche ad un felice round di finanziamento che ha fruttato 93 milioni di euro quest’anno, ha presentato il suo primo modello di auto ad energia solare, “Lightyear One”, che potrebbe entrare in produzione nella primavera del 2022.

Questa vettura è dotata di una batteria con autonomia pari a 725 km con una sola carica, molto di più di quanto potrebbe fare oggi un’auto elettrica 100% a batteria (nelle migliori condizioni circa 400 km di autonomia per ricarica di batteria).

Il ruolo dell’efficienza energetica

Non è solo questione di “capacità” della batteria (83 wh/km), ma anche di soluzioni per l’efficienza energetica, di aerodinamicità della vettura (ad esempio, per ridurre l’attrito dell’aria gli specchietti retrovisori sono stati sostituiti con delle telecamere), le celle fotovoltaiche (ricoperte da vetro altamente resistente agli urti) sono di nuova generazione (anche se l’auto è parcheggiata all’ombra riescono comunque a catturare la luce).

L’azienda ha già preordini per 120 veicoli e il prezzo di base sarà di circa 150 mila euro, ma è stimato scendere attorno ai 50 mila euro entro il 2024.

L’Europa è visto già come uno dei mercati più importanti al mondo per questo tipo di mobilità a zero emissioni: secondo uno studio Markets and Markets, dei 107 mila veicoli ad energia solare che saranno prodotti entro il 2030, la metà saranno “made in Europe”.

Il mercato mondiale

A livello mondiale, il mercato delle auto elettriche ad energia solare potrebbe raggiungere un valore approssimativo di 5.3 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso medio annuo di crescita (Cagr 2021-2028) del +42%.

La ricerca e l’innovazione, intanto, stanno procedendo rapidamente allo sviluppo di nuove soluzioni ancora più efficaci per la generazione di energia elettrica dal sole per alimentare le vetture.

I ricercatori dell’Università di York nel Regno Unito, in collaborazione con la NOVA University, hanno sviluppato un sistema che consente ai pannelli solari di migliorare la loro capacità del +125%, sfruttando la geometria 3D.