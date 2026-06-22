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Auto connesse, il mercato vale 3,7 miliardi (in Italia 18,8 milioni)
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Auto connesse, il mercato vale 3,7 miliardi (in Italia 18,8 milioni)

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Auto connesse, il mercato vale 3,7 miliardi (in Italia 18,8 milioni) Sos Tech

Il 48% degli italiani possiede oggi un'auto connessa e, tra questi, il 91% utilizza regolarmente le funzionalità smart a disposizione: i dati.

Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..

Quaranta su cento. È la quota del parco auto nazionale che nel 2025 risulta già connessa: 18,8 milioni di veicoli, secondo la ricerca dell’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, presentata il 28 maggio al convegno Driving the Future: la mobilità alla curva decisiva.

Auto connesse: i dati

Per “auto connessa” si intende un veicolo dotato di una propria connessione internet, che scambia dati con l’esterno per offrire servizi digitali (navigazione, assistenza alla guida, intrattenimento) e non solo le funzioni meccaniche tradizionali. Il mercato Connected Vehicle & Mobility in Italia vale ormai 3,7 miliardi di euro, con una crescita del +14% rispetto all’anno precedente, trainata da tre componenti: le auto connesse (1,76 miliardi, +6%), i sistemi ADAS (i dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza o il mantenimento di corsia, 1,52 miliardi, +27%) e i veicoli commerciali e industriali connessi (400 milioni, +11%). Numeri in linea con i principali Paesi occidentali, dove la crescita oscilla tra il +15% e il +20%.

A guidare la diffusione sono le auto nativamente connesse tramite SIM, arrivate a 6,5 milioni (+16%), mentre i box GPS/GPRS (i dispositivi installati a bordo per localizzare il veicolo e registrare i parametri di guida, spesso richiesti dalle compagnie per le polizze a consumo) toccano i 10,6 milioni di unità. Proprio su questo fronte, chi possiede un veicolo connesso e vuole verificare se la propria polizza è ancora competitiva può confrontare le offerte disponibili tramite il comparatore di assicurazioni auto di SOSTariffe.it.

Il 48% degli italiani possiede oggi un’auto connessa e, tra questi, il 91% utilizza regolarmente le funzionalità smart a disposizione: in testa l’infotainment, la navigazione aggiornata in tempo reale (88%) e i sistemi ADAS (82%). Cresce anche la disponibilità a pagare per servizi aggiuntivi: il 38% degli italiani sarebbe disposto ad acquistare almeno una funzionalità smart come optional, con una preferenza per i sistemi di pagamento direttamente dall’auto, le soluzioni antifurto connesse e i sistemi biometrici per l’accesso al veicolo. La resistenza residua riguarda soprattutto il timore di distrazione alla guida (21%) e la preferenza per strumenti esterni come smartphone o navigatori dedicati (17%).

L’elettrico cresce, ma serve la spinta degli incentivi

Aprile 2026 mostra un’accelerazione anche sul fronte dell’elettrificazione: la quota delle vetture elettriche pure (BEV, le auto a batteria senza motore termico) è salita all’8,5%, con oltre 16.000 immatricolazioni, contro il 4,8% dello stesso mese del 2025. Le ibride plug-in (PHEV, dotate sia di motore elettrico ricaricabile sia di motore tradizionale) seguono un percorso analogo, passando dal 5,7% al 9,1%. Il distacco dai principali mercati europei resta marcato: guardando alla quota complessiva BEV più PHEV, la Germania ha raggiunto il 33,4%, il Regno Unito il 34,4%, la Francia il 32,5% e la Spagna il 21,2%.

Guardando in avanti, il 32% degli italiani dichiara l’intenzione di acquistare un’auto elettrica o ibrida plug-in entro tre anni, ma quasi un consumatore su due subordina la scelta alla presenza di incentivi economici. Tra le motivazioni che spingono verso l’elettrico prevalgono la sensibilità ambientale (36%), le agevolazioni alla circolazione (29%) e il risparmio sui costi di rifornimento (29%); tra gli ostacoli, il prezzo elevato resta il principale freno per il 44% degli intervistati, seguito dall’autonomia limitata della batteria (29%) e dall’impossibilità di ricaricare l’auto a casa (23%). Chi ha già acquistato un veicolo elettrico o ibrido plug-in, in ogni caso, si dichiara soddisfatto: 9 acquirenti su 10 esprimono un giudizio positivo, pur segnalando criticità legate alla scarsa disponibilità di colonnine nelle aree urbane (28%) e al costo percepito come sproporzionato rispetto al valore (27%).

Tra le tecnologie destinate a semplificare l’esperienza di ricarica figura il Plug & Charge, un sistema che permette al veicolo di autenticarsi, avviare la sessione e gestire il pagamento in automatico al momento del collegamento alla colonnina, senza bisogno di app o tessere. I benefici stimati sono concreti: il tempo di avvio di una sessione scenderebbe dagli attuali 30-120 secondi a soli 3-5 secondi, mentre il tasso di successo alla prima connessione passerebbe dal 70% al 95%, con una riduzione del 30% del tempo perso dall’utente e un aumento del 20% nella rotazione oraria delle colonnine.

La guida autonoma piace, anche se restano i dubbi

Il 54% degli italiani dichiara di voler utilizzare un’auto a guida autonoma, con una preferenza netta per gli spostamenti ripetitivi: la tratta casa-lavoro o i tragitti urbani nelle ore di traffico più intenso. Resistono però alcune diffidenze, legate alla perdita di controllo sul veicolo, alla fiducia ancora parziale nella tecnologia e ai possibili rischi informatici, fattori che continueranno a condizionare il ritmo di adozione.

L’Osservatorio ha stimato i benefici socioeconomici della guida autonoma in Italia tra il 2028 e il 2050, calcolando la riduzione attesa di incidenti e di emissioni locali grazie ai servizi di robotaxi e robosharing (veicoli senza conducente destinati rispettivamente al trasporto a chiamata e alla condivisione tra più utenti). L’effetto diretto riguarda la sostituzione delle flotte professionali, taxi e car sharing tradizionali: l’eliminazione del fattore umano alla guida riduce il tasso di feriti per chilometro percorso fino al 70%, mentre l’utilizzo più intensivo dei mezzi consente di soddisfare la stessa domanda con una flotta ridotta di circa un terzo. La combinazione dei due fattori porta fino al 90% di feriti in meno nei servizi di mobilità professionale, con un beneficio economico cumulativo di circa 168 milioni di euro e circa 3.000 feriti evitati nel periodo considerato.

L’effetto più ampio, però, è quello indiretto: con tariffe più basse e servizi più efficienti, una quota crescente di famiglie potrebbe rinunciare alla seconda automobile. Applicata a un parco urbano di circa 18 milioni di veicoli, questa riduzione del possesso privato genererebbe 900.000 auto in meno, 100.000 feriti evitati, 41.000 tonnellate di emissioni risparmiate e un costo sociale evitato di 5,9 miliardi di euro, pari al 97% dei 6,1 miliardi di euro complessivi stimati per il periodo 2028-2050.

Smart Mobility, Smart Road e flotte aziendali

Sul territorio, il 61% dei comuni italiani ha avviato almeno un progetto di Smart Mobility nel triennio 2023-2025, una quota in crescita costante (dal 18% del 2023 al 38% del 2025), destinata soprattutto alla gestione di parcheggi e traffico, per un mercato che vale 310 milioni di euro (+5%). Resta però ampio il divario tra le sperimentazioni in corso e la percezione dei cittadini: l’86% continua a indicare l’accesso ai servizi di mobilità tra le criticità più sentite nel proprio comune.

Parallelamente, le applicazioni di Smart Road (sistemi digitali per il monitoraggio e la gestione da remoto delle infrastrutture stradali) valgono 240 milioni di euro (+17%) e sono sostenute soprattutto dai bandi pubblici legati al PNRR. Nel 2025 molte delle iniziative italiane hanno raggiunto un buon livello di maturità tecnologica, grazie a infrastrutture connesse, sensori IoT e piattaforme di monitoraggio avanzato; complessità burocratiche e tempi autorizzativi lunghi frenano comunque la diffusione dei progetti, e il biennio 2026-2027 sarà decisivo per introdurre regole più flessibili e processi semplificati.

Sul fronte delle flotte aziendali, l’elettrificazione è già una realtà consolidata: l’89% delle imprese ha introdotto veicoli BEV o PHEV nel proprio parco auto, e il 73% prevede di ampliarlo entro il prossimo anno.

La quota di veicoli pienamente connessi resta invece più contenuta, al 27%, anche se le funzionalità smart stanno ridefinendo l’esperienza di guida e gestione: i sistemi ADAS (61%) e l’infotainment (57%) dominano le dotazioni attuali, seguiti dalla gestione di guasti e manutenzione (39%) e dalla navigazione in tempo reale (39%). A guidare le scelte di investimento sono soprattutto la sicurezza dei dipendenti (45%) e l’ottimizzazione dei consumi (45%), mentre per i prossimi cinque anni i fleet manager puntano su nuovi veicoli (34%), servizi IT (33%) e telematica (24%).

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L'autore

Edoardo Stigliani SosTariffe.it

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