Auto circolari: via libera Ue a nuove norme per plastica riciclata e design sostenibile

(Adnkronos) – Via libera del Parlamento Europeo, oggi a Strasburgo, alle nuove norme Ue di circolarità per la progettazione dei nuovi veicoli e per la gestione dei veicoli fuori uso. La direttiva, frutto di un accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio alla fine del 2025, è stata approvata con 437 voti a favore, 112 contrari e 20 astensioni, informa l’Aula.

In base alle nuove norme, tutti i nuovi veicoli dovranno essere progettati in modo da consentire una facile rimozione del maggior numero possibile di parti e componenti. Le plastiche utilizzate in ciascun nuovo tipo di veicolo dovranno contenere almeno il 15% di plastica riciclata entro sei anni e il 25% entro dieci anni.



Almeno il 20% della medesima plastica riciclata dovrà provenire da materiali recuperati da veicoli fuori uso (Elv in gergo comunitario) o da parti usate (il cosiddetto ‘circuito chiuso’). Sulla base di studi di fattibilità, la Commissione potrà inoltre introdurre in futuro obiettivi per altri materiali, come acciaio riciclato, alluminio, magnesio e materie prime critiche.

In caso di vendita di un veicolo usato, le imprese (e non i privati cittadini) dovranno dimostrare che il veicolo non è fuori uso o presentare un certificato di revisione valido. Per evitare oneri inutili per i cittadini, nelle transazioni tra privati sarà richiesto uno solo di questi due documenti, se il veicolo è stato dichiarato una perdita economica totale o se la vendita avviene esclusivamente tramite una piattaforma online.

Tre anni dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, sarà introdotto il regime di responsabilità estesa dei produttori, che dovranno coprire i costi della raccolta e del trattamento dei veicoli fuori uso in qualsiasi parte dell’Ue. Per affrontare il problema dei ‘veicoli scomparsi’ e prevenire trattamenti e smantellamenti illegali, la legge vieta l’esportazione di veicoli dichiarati non idonei alla circolazione. Questa misura si applicherà cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Per i correlatori Jens Gieseke (Ppe, Germania), della commissione per l’Ambiente, e Paulius Saudargas (Ppe, Lituania), della commissione per il Mercato interno, si tratta di “passi importanti per sostenere la transizione del settore automobilistico verso un’economia circolare. Rafforziamo la sicurezza delle risorse, proteggiamo l’ambiente e promuoviamo la sostenibilità. Per evitare di gravare eccessivamente sul settore, le nuove norme introdurranno obiettivi realistici, meno oneri amministrativi e una concorrenza più equa”.

Dopo il via libera del Parlamento, il nuovo regolamento dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio, prima di entrare in vigore ed essere applicato 24 mesi dopo. La proposta di legge della Commissione sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e sul miglioramento della gestione dei veicoli fuori uso risale al luglio 2023 ed è in linea con gli obiettivi del Green Deal e del piano d’azione per l’economia circolare.

Nel 2023 sono stati prodotti nell’Ue 14,8 milioni di veicoli a motore, mentre ne sono stati immatricolati 12,4 milioni. Sulle strade dell’Ue circolano 285,6 milioni di veicoli a motore e ogni anno circa 6,5 milioni di veicoli raggiungono la fine del loro ciclo di vita.

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