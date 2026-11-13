Mini Contratti di sviluppo automotive, 300 milioni per gli investimenti: come fare domanda

È di 300 milioni di euro la dotazione dei Mini Contratti di sviluppo per la filiera automotive, lo strumento con cui il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) intende sostenere gli investimenti produttivi e l’innovazione del settore. Lo sportello aprirà il 30 novembre 2026: da quella data le imprese potranno inviare le domande online, che saranno valutate in ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse.

La misura è stata prevista dal Dpcm del 10 giugno 2026. Il decreto direttoriale del Mimit ha definito i termini e le modalità per partecipare.

“Con i Mini Contratti di sviluppo mettiamo a disposizione della filiera automotive uno strumento su misura per le PMI della componentistica. Un intervento importante per accompagnare le imprese nella trasformazione del settore, sostenere nuovi investimenti e valorizzare il patrimonio produttivo e di competenze del nostro Paese”, ha dichiarato in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Un settore, quello dell’automotive, che non solo è strategico a livello industriale per l’Italia e l’Europa, ma che negli ultimi anni è investito da una crisi che ancora non vede una fine, mentre proprio sul lato dell’innovazione tecnologica subisce delle scelte politiche che alla luce dei fatti paiono controproducenti.

In particolare questo è vero per quel che riguarda la mobilità elettrica e la guida autonoma, di cui costantemente ci occupiamo come testata per la centralità che questi due segmenti rivestono nel presente e soprattutto nel futuro dell’industria automobilistica europea.

A chi si rivolgono i Mini Contratti di sviluppo

Possono presentare domanda le imprese di qualsiasi dimensione che fanno parte della filiera automotive e operano in Italia. I programmi di investimento devono avere un valore compreso tra 5 e 20 milioni di euro.

È possibile candidarsi anche insieme ad altre imprese, con un programma congiunto che coinvolga fino a cinque aziende. La partecipazione in forma aggregata consente di presentare progetti condivisi, ma il programma deve restare coerente con gli obiettivi della misura e con le attività della filiera.

Quanto valgono le agevolazioni

I Mini Contratti di sviluppo prevedono una combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Nel rispetto della disciplina applicabile, gli aiuti possono coprire fino al 75% delle spese ammissibili.

Il 75% rappresenta il limite massimo: la copertura effettiva dipende dalle regole applicabili e dalle caratteristiche del progetto. La misura non indica un importo fisso di contributo per impresa; stabilisce invece la dimensione dei programmi, compresa tra 5 e 20 milioni di euro, e il limite massimo di copertura delle spese.

Quali investimenti sono finanziabili

Il sostegno è destinato a investimenti produttivi, anche con potenziale impiego duale, per l’ingegnerizzazione e la produzione di nuovi veicoli e lo sviluppo di componenti, sistemi di propulsione e tecnologie avanzate.

L’obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, rafforzando la competitività e l’innovazione industriale della filiera e contribuendo alla riduzione delle emissioni dei trasporti.

I programmi possono riguardare:

la creazione di nuove unità produttive;

l’ampliamento o la ristrutturazione di stabilimenti esistenti;

la riconversione industriale;

l’acquisizione di unità produttive, anche per salvaguardare l’occupazione.

Agli investimenti possono essere affiancati progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, purché strettamente connessi al programma produttivo. È ammessa anche la formazione del personale, entro il limite del 10% dell’investimento produttivo.

Spese ammissibili

Tra le spese finanziabili, nei limiti previsti dalla misura, rientrano l’acquisto di terreni, le opere murarie, i macchinari, gli impianti e le attrezzature nuovi. Sono inoltre ammissibili software, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche collegati allo sviluppo di nuove tecnologie di prodotto e di processo.

Le riserve per Pmi, Mezzogiorno e certificazioni

Per i primi sei mesi dall’apertura dello sportello, il 60% delle risorse è riservato alle piccole e medie imprese; un quarto di questa quota è destinato alle micro e piccole imprese.

Nello stesso periodo, il 40% delle risorse è riservato ai programmi realizzati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Sono inoltre previste due riserve del 10% ciascuna per le imprese in possesso, rispettivamente, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere.

Come presentare domanda

Le domande potranno essere inviate a partire dal 30 novembre 2026 attraverso la piattaforma online del Mimit, seguendo le modalità stabilite dal decreto direttoriale. Unioncamere gestirà gli adempimenti istruttori e amministrativi.

Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino a quando le risorse disponibili non saranno esaurite. Nell’istruttoria saranno valutate la solidità economico-finanziaria delle imprese, la fattibilità tecnica dei programmi e le ricadute occupazionali. Per questo, oltre alla coerenza dell’investimento con gli obiettivi della misura, sarà importante presentare un progetto sostenibile dal punto di vista finanziario e realizzativo.

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