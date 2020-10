Aumenti luce e gas da questo mese, cosa fare per evitare bollette salate

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il mese di ottobre segna l’arrivo del nuovo aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela. Alcuni giorni fa, ARERA, l’Autorità per l’energia, ha comunicato i nuovi prezzi di luce e gas validi per l’ultimo trimestre del 2020. Come ampiamente previsto dagli analisti di settore, il mercato energetico sta tornando sui livelli pre-COVID dopo due trimestri di prezzi molto contenuti.

Luce e gas: di quanto l’aumento?

L’aggiornamento annunciato da ARERA, infatti, è caratterizzato da rincari +15.6% per l’elettricità e del +11.4% per il gas naturale.

Questi rincari arrivano dopo due trimestri che, a causa del calo dei consumi dovuto al lockdown, hanno portato un generale calo dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il secondo trimestre, ricordiamo, fece segnare un vero e proprio crollo (-18.3% per l’elettricità e -13.5% per il gas naturale) mentre il terzo trimestre appena concluso è stato caratterizzato da numeri interlocutori (+3.3% per l’elettricità e -6.7% per il gas).

Con il quarto trimestre del 2020, grazie all’aggiornamento annunciato da ARERA, i prezzi di luce e gas per i clienti in tutela registrano un deciso incremento.

L’aggiornamento tariffario non interviene direttamente sul mercato libero anche se, nelle prossime settimane, è possibile attendersi un riallineamento delle tariffe luce e gas da parte dei fornitori del mercato di libera concorrenza.

In ogni caso, già oggi, è possibile evitare gli aumenti di luce e gas in arrivo con il mese di ottobre 2020.

Come evitare gli aumenti per le bollette di luce e gas previsti da ottobre 2020

Per minimizzare gli importi delle bollette di luce e gas ci sono tre strade da seguire:

ridurre al minimo i consumi di elettricità e gas naturale, cercando di minimizzare la porzione della bolletta legata ai consumi facendo molta attenzione agli sprechi di energia;

di elettricità e gas naturale, cercando di minimizzare la porzione della bolletta legata ai consumi facendo molta attenzione agli sprechi di energia; puntare sull’efficienza di funzionamento affidandosi, ad esempio, agli elettrodomestici ed alla caldaia a gas ad alta efficienza;

di funzionamento affidandosi, ad esempio, agli elettrodomestici ed alla caldaia a gas ad alta efficienza; attivare le migliori offerte luce e gas presenti sul mercato libero in rapporto a quelli che sono i propri consumi;

Delle tre strade indicate è proprio la terza quella che può essere seguita con maggior semplicità e che è in grado di garantire il massimo risparmio.

Scegliendo le tariffe luce e gas più convenienti del mercato libero sarà possibile ridurre al minimo il costo dell’energia utilizzata.

Di conseguenza, il risparmio ottenibile sarà notevole anche per le famiglie che, normalmente, registrano consumi energetici abbastanza elevati e che non hanno la possibilità di ridurli ulteriormente.

La scelta delle tariffe luce e gas, tra le tante opzioni presenti sul mercato libero, è fondamentale per poter risparmiare.

Solo alcune delle offerte disponibili garantiscono, infatti, un reale risparmio rispetto al mercato tutelato e garantiscono la possibilità di evitare i rincari e ridurre al minimo le bollette.

Per orientarsi tra le opzioni disponibili sul mercato libero è possibile affidarsi alla comparazione online delle offerte.

La comparazione

La comparazione consente di individuare, in pochi secondi, le tariffe più convenienti per l’energia elettrica e il gas naturale evitando il rischio di attivare tariffe poco vantaggiose.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it suAndroid e iOS, sarà possibile, facilmente, individuare le offerte più vantaggiose.

Per una comparazione corretta delle offerte è necessario:

indicare una stima del proprio consumo annuale di luce e gas; tale stima può essere calcolata tramite l’apposito tool del comparatore oppure può essere ricavata tramite i dati sui consumi riportati in bolletta

tale stima può essere calcolata tramite l’apposito tool del comparatore oppure può essere ricavata tramite i dati sui consumi riportati in bolletta indicare una stima della suddivisione dei consumi di elettricità nelle fasce orarie (informazione utile a valutare la convenienza delle offerte biorarie e triorarie)

(informazione utile a valutare la convenienza delle offerte biorarie e triorarie) indicare l’ubicazione della fornitura

La comparazione permette così di individuare, velocemente, le migliori offerte luce e gas del mercato libero da attivare per minimizzare l’importo delle bollette ed evitare i rincari.

Nel processo di scelta delle tariffe da attivare è necessario valutare diversi elementi aggiuntivi, in modo da poter scegliere con precisione le tariffe più vantaggiose.

Le offerte del mercato libero

Il mercato libero, a differenza del mercato tutelato, propone diverse tipologie di tariffe luce e gas tra cui scegliere. A disposizione degli utenti abbiamo:

offerte a prezzo bloccato ; queste soluzioni prevedono che il prezzo dell’energia elettrica (espresso in €/kWh) o il prezzo del gas naturale (espresso in €/Smc) sia fisso e bloccato per un determinato periodo di tempo.

Solitamente, queste tariffe prevedono un prezzo fisso per almeno 12 mesi anche se non è raro trovare offerte con prezzo fisso per 24 mesi; scegliendo tariffe di questo tipo si avrà la certezza di evitare i rincari tariffari del mercato energetico per un lungo periodo di tempo

; queste soluzioni prevedono che il prezzo dell’energia elettrica (espresso in €/kWh) o il prezzo del gas naturale (espresso in €/Smc) sia fisso e bloccato per un determinato periodo di tempo. Solitamente, queste tariffe prevedono un prezzo fisso per almeno 12 mesi anche se non è raro trovare offerte con prezzo fisso per 24 mesi; scegliendo tariffe di questo tipo si avrà la certezza di evitare i rincari tariffari del mercato energetico per un lungo periodo di tempo offerte a prezzo variabile in base ad un indice di riferimento; il secondo gruppo di tariffe luce e gas del mercato libero prevede che il prezzo dell’energia sia variabile in base ad un indice di riferimento; in questo gruppo rientrano varie tipologie di tariffe. Ad esempio, è possibile puntare su tariffe che includono uno sconto fisso rispetto al mercato tutelato in modo da avere la certezza di poter sempre risparmiare rispetto al regime di Maggior Tutela; ci sono anche tariffe che consentono di accedere al prezzo del mercato all’ingrosso (generalmente aggiornato mensilmente) a fronte del pagamento di un canone mensile fisso

Nella scelta delle tariffe, inoltre, è consigliabile tenere in considerazione anche i bonus accessori garantiti dai singoli fornitori che possono fare la differenza nella valutazione della convenienza di un’offerta.

Tra i bonus accessori disponibili troviamo, ad esempio, la possibilità di accedere a buoni sconto con aziende partner (ad esempio Amazon) oppure a promozioni speciali come quelle del tipo “porta un amico” che garantiscono sconti in bolletta per ogni amico invitato che attiva un’offerta del proprio fornitore.

Quanto si risparmia con le migliori offerte del mercato libero?

Il risparmio garantito dalle migliori tariffe luce e gas di ottobre 2020 è strettamente legato ai propri consumi annuali. L’aumento dei prezzi del mercato tutelato, in ogni caso, ha reso le tariffe del mercato libero decisamente convenienti.

I margini di risparmio, in questo momento, sono notevoli e il passaggio alle migliori offerte del momento, individuabili tramite la comparazione online, garantirà un netto calo dei costi.

Per quantificare il risparmio ottenibile dal passaggio al mercato libero è necessario fissare un profilo di cliente tipo. Ipotizziamo di voler individuare le migliori tariffe del momento per una famiglia con consumi annui di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale.

In questo momento, attivando le migliori tariffe del mercato libero, il cliente tipo ipotizzato registrerà una spesa annuale di 455 Euro per l’elettricità e 735 Euro per il gas naturale.

Restando nel mercato tutelato (ed ipotizzando che non ci saranno ulteriori rincari nel corso dei prossimi mesi), il cliente tipo pagherebbe 55 Euro in più all’anno per la fornitura di energia elettrica e 220 Euro all’anno in più per il gas naturale.

Complessivamente, quindi, il passaggio al mercato libero per il profilo di consumo individuato nell’esempio garantisce un risparmio di quasi 280 Euro all’anno.

Tale risparmio aumenta in modo notevole all’aumentare del consumo annuo.

Di conseguenza, per una famiglia numerosa, che normalmente registra consumi di luce e gas sensibilmente maggiori rispetto a quelli ipotizzati, i margini di risparmio garantiti dalle offerte attuali del mercato libero saranno ancora maggiori.