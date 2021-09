Per poter ridurre i costi delle forniture energetiche di casa, le famiglie italiane dovranno sfruttare al massimo i (pochi) mezzi a propria disposizione. La strada principale da seguire per minimizzare l’importo delle bollette nei prossimi mesi, nonostante il maxi-aumento in arrivo da ottobre, passa per il Mercato Libero e l’attivazione delle migliori offerte luce e gas.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Dal prossimo mese di ottobre si registrerà un notevole rincaro delle bollette di luce e gas. Per poter ridurre i costi delle forniture energetiche di casa, le famiglie italiane dovranno sfruttare al massimo i (pochi) mezzi a propria disposizione. La strada principale da seguire per minimizzare l’importo delle bollette nei prossimi mesi, nonostante il maxi-aumento in arrivo da ottobre, passa per il Mercato Libero e l’attivazione delle migliori offerte luce e gas.

Una conferma ulteriore in merito alla convenienza del Mercato Libero arriva dal nuovo Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it. L’indagine ha analizzato le offerte luce presenti sul Mercato Libero a settembre 2021 andando a confrontarle con il costo del servizio di Maggior Tutela dove i prezzi dell’energia vengono fissati da ARERA. Il risultato dello studio è chiaro. Circa il 40% delle offerte luce del Mercato Libero garantiscono un risparmio rispetto al mercato tutelato.

Con l’aumento dei prezzi in arrivo ad ottobre, inoltre, diventa ancora più importante puntare sulle offerte a prezzo bloccato. La seconda parte dell’indagine di SOStariffe.it e Segugio.it, infatti, si concentra sulle tariffe a prezzo bloccato, una particolare tipologia di soluzioni tariffarie che può garantire notevoli vantaggi ai consumatori.

Un cliente che ha scelto un’offerta a prezzo bloccato a gennaio 2021 riuscirà ad evitare gli aumenti sul prezzo in arrivo ad ottobre (ma non gli aumenti sulle altre voci della bolletta come gli oneri di sistema). La simulazione effettuata dallo studio conferma che chi ha scelto un’offerta a prezzo bloccato a gennaio 2021, dopo l’aumento di ottobre, risparmierà più di 400 euro nel 2021 rispetto alla Maggior Tutela.

Prima di analizzare i risultati dell’indagine, riepiloghiamo brevemente cosa sta succedendo sul mercato energetico nazionale e a cosa sono dovuti i rincari in arrivo.

Bollette luce e gas: cosa succederà ad ottobre

Dal 1° ottobre diventerà effettivo l’aggiornamento tariffario per le forniture di luce e gas che verrà comunicato da ARERA nel corso dei prossimi giorni. Tale aggiornamento interviene su tutte le voci “fisse” della bolletta (come gli oneri di sistema), comuni sia a chi è nel Mercato Libero che è nel servizio di Maggior Tutela, e sui prezzi dell’energia del mercato tutelato.

Per effetto di un aumento delle quotazioni del gas naturale all’ingrosso (sempre più utilizzato anche per produrre energia elettrica) e del costo delle emissioni di CO2 (legato alle normative di decarbonizzazione UE), da ottobre si registrerà un incremento netto delle bollette di luce e gas. Per ora, l’entità dell’incremento è stata solo stimata (ma dovrebbe superare il +30% sia per la luce che per il gas).

Il Governo dovrebbe attuare delle contromisure nel corso delle prossime settimane il rincaro sulle bollette sarà inevitabile. Ulteriori informazioni arriveranno a fine settembre (probabilmente la prossima settimana) con la comunicazione di ARERA e le modifiche diventeranno effettive dal 1° ottobre.

Il 40% delle offerte luce del Mercato Libero è più conveniente della Maggior Tutela

Torniamo ora all’Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it. L’indagine ha preso in considerazione oltre 200 offerte luce del Mercato Libero ed ha analizzato anche le offerte PLACET, tariffe speciali con condizioni economiche (in particolare il prezzo dell’energia) decise dal venditore e rinnovate ogni 12 mesi. Tali offerte presentano una struttura di prezzo e condizioni contrattuali stabilite da ARERA.

Lo studio ha poi definito tre profili di consumo per effettuare delle simulazioni sulla convenienza delle offerte del Mercato Libero. I profili considerati sono:

Single (consumo annuo di 1400 kWh)

(consumo annuo di 1400 kWh) Coppia (consumo annuo di 2400 kWh)

(consumo annuo di 2400 kWh) Famiglia (consumo annuo di 3400 kWh)

Per ogni profilo di consumo, l’indagine ha evidenziato la convenienza delle offerte. Per il Single, ad esempio, è stato evidenziato che il 40% delle offerte a prezzo fisso ed il 28% delle offerte a prezzo variabile risultano più convenienti della Maggior Tutela. Per quanto riguarda le offerte PLACET, invece, il risparmio rispetto al mercato tutelato è disponibile solo nel 18% delle offerte a prezzo fisso e nel 6% delle offerte a prezzo variabile.

Per il profilo della Coppia, invece, il 38% delle offerte a prezzo fisso e il 28% delle offerte a prezzo variabile del Mercato Libero garantiscono un risparmio. Con la PLACET, invece, il 20% delle offerte a prezzo fisso e il 2% delle offerte a prezzo variabile risultano più convenienti. La Famiglia, invece, registra che il 40% delle offerte a prezzo fisso e il 28% delle offerte a prezzo variabile sono più economiche della Maggior Tutela mentre con solo il 24% delle offerte PLACET a prezzo fisso garantiscono un risparmio (nessuna offerta a prezzo variabile risulta vantaggiosa).

L’indagine ha poi evidenziato quelle che sono le condizioni per ottenere il massimo risparmio rispetto alla Maggior Tutela:

Single : il risparmio massimo viene ottenuto con le offerte a prezzo fisso che permettono di ridurre la spesa fino a 71 euro all’anno

: il risparmio massimo viene ottenuto con le offerte a prezzo fisso che permettono di ridurre la spesa fino a Coppia : il risparmio massimo viene ottenuto con le offerte a prezzo variabile che permettono di ridurre la spesa fino a 82 euro all’anno

: il risparmio massimo viene ottenuto con le offerte a prezzo variabile che permettono di ridurre la spesa Famiglia: il risparmio massimo viene ottenuto con le offerte a prezzo fisso che permettono di ridurre la spesa fino a 125 euro all’anno

La seconda parte dello studio: la convenienza delle offerte luce a prezzo bloccato

Scegliere le offerte luce a prezzo fisso è la strada giusta per massimizzare il risparmio in bolletta. La simulazione effettuata dall’Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it prevede un confronto tra due diversi utenti:

utente 1 che a gennaio 2021 ha scelto l’offerta luce a prezzo bloccato più conveniente del Mercato Libero per la propria fornitura di energia elettrica

utente 2 del Mercato Tutelato che non effettuerà il passaggio al Mercato Libero per tutto il 2021 e che dovrà fare i conti con l’aumento in arrivo a ottobre (nell’ipotesi che tale incremento si traduca in un +40% delle spese per il trimestre)

Confrontando la spesa annuale di queste due tipologie di utenti, lo studio va ad evidenziare la convenienza delle offerte a prezzo bloccato che permettono di evitare le oscillazioni del Mercato Tutelato. Ecco quanto risparmierà l’utente 1 in base ai tre profili di consumo considerati:

Single : il risparmio annuale dell’utente 1 rispetto alla spesa dell’utente 2 sarà di 254 euro

: il risparmio annuale dell’utente 1 rispetto alla spesa dell’utente 2 sarà di Coppia : il risparmio annuale dell’utente 1 rispetto alla spesa dell’utente 2 sarà di 331 euro

: il risparmio annuale dell’utente 1 rispetto alla spesa dell’utente 2 sarà di Famiglia: il risparmio annuale dell’utente 1 rispetto alla spesa dell’utente 2 sarà di 435 euro

A commentare i risultati dell’Osservatorio registriamo l’intervento di Paolo Benazzi, General Manager di SOStariffe.it, che sottolinea: “Questa situazione dimostra quanto possa essere vantaggioso il passaggio al Mercato Libero, dove è possibile scegliere tra decine di offerte quella su misura per le proprie esigenze: soprattutto tariffe con prezzo bloccato per 12 o 24 mesi in grado di tenere la bolletta al riparo dai rialzi del costo della materia”

Restare nel Mercato Tutelato, a causa del prezzo indicizzato su base trimestrale, aggiunge Benazzi, espone il consumatore “al rischio di forti oscillazioni. Una famiglia che avesse scelto il Mercato Libero a gennaio scorso attivando una tariffa a prezzo bloccato per almeno 12 mesi, secondo le stime di SOStariffe.it nel 2021 potrebbe arrivare a risparmiare più di 400 euro se il preannunciato aumento di ottobre diventerà effettivo”.

Aumenti bollette luce: perché passare al Mercato Libero oggi

Il Mercato Libero garantisce già oggi notevoli occasioni di risparmio, anche in considerazione dell’aumento dei prezzi sulle bollette in arrivo a partire dal mese di ottobre. La convenienza viene confermata dai risultati dell’indagine dell’Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it. Anche se solo una percentuale delle offerte del Mercato Libero garantisce un risparmio rispetto alla Maggior Tutela, scegliendo con attenzione la tariffa giusta c’è la possibilità di ridurre drasticamente la spesa.

La scelta della migliore offerta può avvenire affidandosi al comparatore online di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili. Per poter individuare l’offerta giusta è necessario inserire il proprio “profilo di consumo”, in modo analogo da quanto illustrato nell’Osservatorio. Per tale scopo è sufficiente indicare il consumo annuo di luce e gas che si registra in casa. Il dato in questione è riportato in bolletta e può essere ricavato anche utilizzando il tool integrato nel comparatore.

In alternativa è possibile sfruttare il servizio gratuito “Analisi della bolletta” che prevede l’invio di una bolletta a SOStariffe.it che si occuperà di individuare l’offerta più giusta per il cliente andando ad analizzare le varie proposte presenti sul mercato. Tale servizio può essere richiesto dal comparatore oppure dall’app per dispositivi mobili.

Il passaggio al Mercato Libero è un’opzione disponibile per tutti i clienti domestici. Si tratta di un’operazione semplice e sicura che può essere eseguita interamente online e senza costi aggiuntivi. Da notare che passare ad un nuovo fornitore dell’energia non comporta l’interruzione della fornitura e non prevede la necessità di cambiare il proprio contatore. Tutti i consumatori sono liberi di scegliere l’offerta da attivare, senza alcuna limitazione, per massimizzare il risparmio sulle bollette.