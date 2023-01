Aumentano i suicidi fra i Carabinieri: 13 in un anno

In Italia, come mostra il grafico sopra, nel lasso di tempo fra il 2010 e il 2015 era calato il trend delle morti volontarie fra i Carabinieri. Il picco più alto è stato registrato nel 2010 con 22 Carabinieri suicidi.

L’ultimo gesto estremo fra le mura delle caserme italiane porta la data del 5 settembre scorso. Doveva essere una normale giornata di servizio per il vicebrigadiere di Bovino, un piccolo borgo del foggiano, che però si è trasformata in tragedia. Il 39enne si è suicidato con la propria pistola d’ordinanza, puntandola alla tempia. Un gesto estremo che ha scosso l’intero Comando. Tensione, responsabilità, ma in certi casi anche nonnismo e vessazioni che si mischiano e acuiscono i problemi della vita di un militare. Il fenomeno del suicidio fra i membri delle Forze Armate è tutt’altro che irrilevante nel nostro Paese. E i numeri dicono che non è irrilevante nemmeno il fenomeno dei suicidi tra i Carabinieri.

Carabinieri suicidi: dal 2015 numeri in risalita

In Italia, come mostra il grafico sopra, nel lasso di tempo fra il 2010 e il 2015 era calato il trend delle morti volontarie fra i Carabinieri. Il picco più alto è stato registrato nel 2010 con 22 Carabinieri suicidi. Undici nel 2011, saliti a 18 l’anno successivo, 14 nel 2013, 11 nel 2014 e 10 nel 2015. Dal 2016, però, si è verificata una risalita con 12 casi di suicidio nelle caserme del 112. Tredici, invece, nel 2017, il dato ufficiale più aggiornato.

Trend in salita anche per le Forze Armate

Il Ministero della Difesa ha elaborato anche una statistica generale sulle Forze Armate, contando il numero di suicidi militari fra membri dell’Esercito, Marina militare, Aeronautica e Carabinieri. Ecco i numeri:

I picchi, come si nota dal grafico sopra, si sono registrati nel 2010 e 2012, con 29 militari suicidi. Ventitré nel 2011 e 2013. La punta opposta, quella con il minor numero di morti volontarie c’è stata nel 2015 con 17 suicidi. C’è stato poi un incremento: 23 militari si sono suicidati nel corso del 2016 e 24 nel 2017.

I suicidi fra Carabinieri sono più frequenti

Considerando solo il 2017, sottraendo al numero di morti volontarie fra i militari in generale (24 i casi), quello dei suicidi fra i Carabinieri (13) si nota facilmente come questo ultimo dato rappresenti oltre la metà, acquisendo particolare significato. A togliersi la vita, infatti, sono più frequentemente gli uomini delle Forze dell’Ordine appartenenti ai Carabinieri.

I dati si riferiscono: 2010 – 2017

Fonte: Ministero della Difesa