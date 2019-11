La testata on line diretta da Angelo Maria Perrino, infatti, con una crescita del +32% è il secondo per incremento di utenti unici (297.609) tra i giornali nativi digitali.

Boom di lettori per Affaritaliani.it. – il primo quotidiano digitale. La testata on line diretta da Angelo Maria Perrino, infatti, con una crescita del +32% è il secondo per incremento di utenti unici (297.609) tra i giornali nativi digitali.

Dati importanti, quelli diffusi in queste ore da Audiweb nell’ambito della classifica dei primi 60 brand italiani di informazione on line d’Italia nel mese di settembre 2019, che confermano la formula vincente del primo quotidiano digitale, con oltre 7 milioni di lettori di qualità a livello nazionale.

Fondato nel 1996 Affaritaliani.it è online da oltre 23 anni: grazie ad obiettività, puntualità e completezza della sua informazione aggiornata in tempo reale e alla sua indipendenza imprenditoriale, politica ed editoriale, è diventato il punto di riferimento del giornalismo dell’era digitale in Italia. Un’autorevolezza riconosciuta dal mondo politico, economico e mediatico.

“I dati appena diffusi – ha dichiarato il direttore Angelo Maria Perrino – ci inorgogliscono e ci incoraggiano a proseguire su questa strada. In più ci dicono che l’informazione croccante certificata e di qualità digitale di Affaritaliani.it oggi più che mai ha una forza di penetrazione sempre più importante e rappresenta un ottimo antidoto alle fake news che troppo spesso popolano i social network. Non solo quindi un modello informativo vincente il nostro ma anche una gestione dell’impresa editoriale solida e in crescita. Il mio ringraziamento va a tutti i nostri lettori, i nostri unici padroni”.

“Abbiamo raggiunto un livello di readership – ha sottolineato Luca Greco, ad di Affaritaliani.it – coerente con la nostra storia, forza e indipendenza, di qualità, a livello nazionale e un posizionamento distintivo nel panorama dell’informazione italiana. La nostra offerta commerciale di visibilità, che si estende dalla display / tabellare classica, in tutti i formati ai progetti speciali e storytelling nelle varie declinazioni è sempre più richiesta e apprezzata da Aziende, Istituzioni e Agenzie molto attente alla redemption, ai target e al ritorno sugli investimenti”.

La certificazione di Audiweb arriva dopo l’importante riconoscimento dei giorni scorsi. Affaritaliani.it è tra i siti più condivisi quando si parla di politica: batte Il Sole 24 Ore, Il Foglio, Avvenire e RaiNews. La classifica, pubblicata da Repubblica, nasce da una ricerca condotta su Twitter dal 10 ottobre al 9 novembre.