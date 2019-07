A poco più di un mese dall’inizio della pubblicazione dei dati Auditel relativi ai device digitali, un passaggio essenziale verso la misurazione della Total Audience (gli ascolti di contenuti audiovisivi fruiti su tutte le piattaforme), i primi numeri premiano i contenuti Sky.

Considerando i dati Auditel digitali nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 20 luglio 2019, Sky si attesta leader sul campo dei Legitimate Stream (LS) con un totale nel periodo di oltre 382 milioni, pari al 63% del perimetro oggetto della rilevazione. Il primato è confermato anche nello spaccato tra i contenuti editoriali e quelli pubblicitari: degli oltre 382 milioni totali di LS, infatti, 227 milioni sono stream editoriali (il 73% del totale rilevato) e i restanti 155 milioni sono stream di contenuti adv (il 52% del totale rilevato).

Sul fronte del Tempo Totale Speso (TTS), Sky è al momento il terzo editore con un totale di oltre 5 milioni di ore: di questi, 4,1 milioni di ore su contenuti editoriali e 874 mila su contenuti adv (il 58% del totale rilevato), confermando la leadership di Sky anche su questo particolare segmento.

Considerando le performance dei contenuti in termini di Legitimate Stream, Sky occupa 6 delle prime 7 posizioni solo dietro Canale 5, in testa a questa particolare classifica. A trainare il successo dei contenuti Sky c’è lo Sport con 98 milioni di LS, generati dai numerosi eventi proposti da Sky nel periodo come ad esempio il Tennis con gli Internazionali d’Italia e Wimbledon. Ottime anche le performance delle News di Sky con 78 milioni di LS nel periodo considerato, raccolti anche grazie al servizio “Breaking News” che ha seguito – tra gli altri – l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina del 24 giugno e la demolizione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi il 28 giugno, equelle dei contenuti Calcio di Sky con 56 milioni di LS grazie al successo, anche sui device digitali, dei Mondiali di calcio femminile, senza dimenticare la Formula 1 (46 milioni di LS) e la MotoGP (42 milioni di LS).

Nota: I dati Auditel digitali comprendono al momento solo gli ascolti rilevati in ambiente browser (desktop e mobile) e sono attualmente esclusi gli stream generati dalle app, come ad esempio SkyGo e NOW TV, la cui rilevazione prenderà il via una volta terminata la fase di certificazione da parte di Auditel.