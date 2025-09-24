Audiradio, pubblicati i dati dei primi mesi del 2025. Ecco la classifica

Sono usciti i dati relativi al primo semestre 2025 dell'indagine Audiradio. La classifica delle emittenti nazionali evidenzia il dominio delle grandi reti generaliste e musicali, con RTL 102.5, Radio Italia e RDS ai primi tre posti, seguite da Radio 105 e Radio Deejay.

Pubblicati i dati Audiradio relativi al primo semestre 2025 (periodo 28 gennaio – 23 giugno) del mercato radiofonico italiano. I numeri fotografano un panorama con oltre 44 milioni di ascoltatori giornalieri, a dimostrazione di come la radio resti un punto di riferimento centrale nell’offerta di informazione, intrattenimento e musica.

Ecco la classifica nazionale delle principali emittenti radiofoniche italiane nel primo semestre 2025 (28 gennaio – 23 giugno 2025). I dati si riferiscono agli ascoltatori nel giorno medio (stime in migliaia):

Classifica Top 15 Radio Nazionali (Giorno Medio)

RTL 102.5 – 16.990.000 ascoltatori Radio Italia SoloMusicaItaliana – 15.924.000 RDS 100% Grandi Successi – 14.752.000 Radio 105 – 13.506.000 Radio Deejay – 12.748.000 Radio Kiss Kiss – 9.954.000 R101 – 9.833.000 Rai Radio 1 – 7.474.000 Virgin Radio – 7.408.000 Rai Radio 2 – 6.871.000 RMC – Radio Monte Carlo – 6.047.000 Radio 24 – Il Sole 24 Ore – 5.501.000 Radio Capital – 5.216.000 Radiofreccia – 4.010.000 Radio Zeta – 3.849.000

Totale mercato

Popolazione considerata : 52.359.000

: 52.359.000 Totale ascoltatori radio: 44.479.000 al giorno medio

Il plauso di Agcom

“L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni esprime apprezzamento per la pubblicazione dei dati dell’indagine Audiradio sulla rilevazione ufficiale dell’ascolto delle emittenti radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali, relative al primo semestre 2025“, ha dichiarato l’Autorità attraverso un comunicato. “Si tratta della prima indagine di dati di ascolto realizzata dalla nuova Audiradio, Joint Industry Committee (JIC), la cui costituzione è stata fortemente auspicata dall’Autorità, per garantire una misurazione trasparente, metodologicamente corretta e attendibile della diffusione del mezzo radiofonico. Nel solco delle prescrizioni formulate dall’Autorità (delibera n. 202/23/CONS), l’indagine segna un ulteriore importante passo nella realizzazione dei sistemi di misurazione delle audience, contribuendo così ad un’efficace tutela del pluralismo e della concorrenza“, ha concluso.

