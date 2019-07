Audiovisivo, bando Ass.For.Seo per operatori del settore e MPMI

Obiettivi

L’Avviso, pubblicato da Ass.For.SEO nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, intervento finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione – P.O.R. Regione Lazio F.S.E. 2014-2020 – Asse 3 Istruzione e Formazione Obiettivo Specifico 10.4, finalizzata al consolidamento e trasferimento di competenze degli operatori del settore audiovisivo per l’internazionalizzazione, intende sostenere la realizzazione di missioni outgoing e incoming utili a promuovere occasioni di scambio e networking internazionale per gli operatori della filiera.

Soggetti proponenti

Possono presentare proposte progettuali Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola, iscritte al registro della CCIAA aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio oppure almeno una sede operativa sul territorio regionale, operanti nei diversi segmenti della filiera audiovisiva regionale e aventi un codice ATECO coerente con il settore di riferimento dell’Avviso.

Interventi previsti

Ogni proposta progettuale dovrà prevedere almeno una missione outgoing e almeno una missione incoming e in particolare:

almeno una missione outgoing da parte di imprese del settore audiovisivo regionale che intendono partecipare ad eventi, fiere, incontri che si svolgono all’estero e ad incontri con operatori stranieri all’estero, utili a rafforzare le competenze per lo sviluppo internazionale della filiera audiovisiva laziale;

almeno una missione incoming, organizzata da imprese del settore audiovisivo regionale interessate ad incontrare nel Lazio aziende e/o operatori stranieri del settore (ad es. produttori, distributori, esperti etc.) al fine di promuovere occasioni di scambio e di networking internazionale utili a rafforzare le competenze per lo sviluppo internazionale della filiera audiovisiva.

Risorse disponibili

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad Euro 800.000,00.

Importo del contributo

Il valore dei progetti dovrà essere compreso tra un minimo di Euro 20.000,00 e un massimo di Euro 100.000,00 e il contributo massimo concedibile sarà pari all’80% delle spese ammesse.

Modalità di presentazione

La scadenza dell’avviso è il 01/08/2019. I progetti devono essere presentati attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/SiGeM a partire dalle ore 10.00 del 28/06/2019 e entro e