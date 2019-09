Attrattività Ultra Larga: aperte le iscrizioni per l’evento del 19 Settembre a Bologna

Evento per conoscere le diverse esperienze del territorio e per mettere in luce come la Banda Ultra Larga sia uno dei fattori cruciali per ottenere un vantaggio economico nel tempo della digital transformation.

“Attrattività Ultra Larga“

19 Settembre 2019 – ore 18:00

Opificio Golinelli

Via Paolo Nanni Costa, 14

Bologna

Sarà un momento di confronto tra le diverse esperienze del territorio per mettere in luce come la Banda Ultra Larga sia uno dei fattori cruciali per ottenere un vantaggio economico: accanto alla storia, alla cultura e alle competenze delle Amministrazioni e delle Aziende.

Più di 140 Amministrazioni comunali coinvolte da Piacenza a Rimini, più di 270 Aziende collegate in Banda Ultra Larga e quasi 40 Operatori TLC che offrono servizi alle Aziende: questi gli attori che hanno contribuito alla realizzazione di un progetto ambizioso reso possibile nel nostro territorio grazie a misure specifiche messe in atto da Regione Emilia-Romagna, tramite Lepida, per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi.

