Attivazione tariffe luce gas online e al telefono, è davvero pericoloso?

Uno dei fattori che frena, in misura significativa, la diffusione delle tariffe luce e gas del mercato libero dell’energia, che garantiscono notevoli risparmi rispetto al mercato tutelato, è rappresentato dalle modalità di attivazione. La maggior parte dei fornitori non ha una rete di punti vendita sparsi sul territorio e gli utenti devono affidarsi a soluzioni “a distanza” per poter attivare le tariffe luce e gas e iniziare a risparmiare.

Optare per l’attivazione online oppure per l’attivazione via telefono delle offerte luce e gas del mercato libero non è un rischio anche se è molto importante affidarsi, esclusivamente, a fonti affidabili ed essere certi della legittimità dei propri interlocutori. In generale, scegliere l’attivazione online oppure via telefono è la strada migliore per risparmiare, sia tempo che denaro, andando a sottoscrivere le tariffe più vantaggiose in relazione alle proprie esigenze.

Puntare sull’attivazione di tariffe luce e gas via telefono o tramite procedura online è una scelta vincente e risulta un’opzione completamente sicura per il cliente che ha la possibilità di entrare in contatto diretto con il fornitore oppure affidarsi ad intermediari professionali e qualificati in grado di assisterlo nell’intero iter di scelta e attivazione delle tariffe energetiche.

La strada più rapida ed efficace è rappresentata dall’attivazione online. Tutti i principali fornitori di energia elettrica e gas naturale, infatti, presentano un sito web da cui è possibile procedere con la registrazione. Per poter individuare le offerte migliori è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it da cui sarà facile scegliere le tariffe più adatte alle proprie esigenze. Cliccando sul tasto “Dettagli” accanto alla tariffa scelta, l’utente verrà indirizzato al sito del fornitore da cui potrà procedere, in modo completamente sicuro, all’attivazione online.

Per completare l’attivazione online è sufficiente avere a disposizione i dati personali ed un documento di identità dell’intestatario ed i dati della fornitura stessa (l’indirizzo dove è ubicata la propria abitazione, il codice POD per la fornitura di energia elettrica ed il codice PDR per la fornitura di gas naturale). Nella maggior parte dei casi, inoltre, è richiesto anche il codice IBAN, necessario per poter procedere con la domiciliazione dell’utenza e, quindi, con il pagamento automatico delle bollette con addebito diretto sul conto (questa soluzione permette di risparmiare diverse decine di Euro all’anno eliminando i costi aggiuntivi).

Direttamente dal comparatore di SosTariffe.it, inoltre, è possibile sfruttare anche il servizio di consulenza fornito dal sito di comparazione che, in modo gratuito e senza alcun impegno, si mette a disposizione, telefonicamente, del cliente per assisterlo nella scelta della tariffa più vantaggiosa in relazione alle proprie esigenze, affiancandolo anche nell’intera procedura di sottoscrizione. Sfruttando il servizio di consulenza, sarà possibile attivare una delle offerte luce e gas più vantaggiose del momento in modo molto semplice, anche tramite una semplice procedura telefonica.

Le tariffe luce e gas del mercato libero garantiscono un risparmio annuale di diverse centinaia di Euro (l’effettivo risparmio è legato ai consumi annuali della propria casa e può essere calcolato direttamente dal comparatore di SosTariffe.it). Rinunciare a questa notevole occasione di risparmio solo per le incertezze legate alla modalità di attivazione è davvero un peccato. L’attivazione online, così come l’opzione rappresentata dall’attivazione via telefono, è un’opzione concreta che i consumatori hanno la possibilità di sfruttare per ottenere un buon risparmio annuale sulle utenze energetiche.