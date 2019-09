Attivazione contratti luce e gas online: 3 vantaggi della sottoscrizione via web

La sottoscrizione online è la soluzione più sicura per attivare un nuovo contratto di fornitura energetica. Scegliendo questa soluzione, infatti, non si avrà a che fare con intermediari di dubbia professionalità e si potranno analizzare, nel dettaglio, le condizioni contrattuali dell’offerta prima di procedere all’attivazione in modo da essere certi di attivare la tariffa adatta alle proprie esigenze.

Per ridurre al minimo le bollette di luce e gas è fondamentale individuare le migliori offerte disponibili sul mercato libero dell’energia che garantiscono la possibilità di risparmiare, ogni anno, diverse centinaia di Euro rispetto al mercato tutelato. L’effettivo risparmio è legato principalmente al consumo, più è alto il consumo maggiore sarà il risparmio garantito dalle migliori offerte luce e gas del mercato libero.

Scegliendo di attivare i nuovi contratti di luce e gas tramite procedura online sarà possibile sfruttare una lunga serie di vantaggi che si tradurranno, principalmente, in un risparmio di tempo e denaro per l’utente che avrà modo di scegliere, con cura, le tariffe più adatte alle proprie esigenze. Consultando il comparatore di SosTariffe.it è possibile accedere ad una panoramica completa delle migliori offerte luce e gas disponibili, ad oggi, sul mercato libero dell’energia e, successivamente, procedere con l’attivazione online, iniziando da subito a risparmiare.

Ecco perché conviene optare per la sottoscrizione via web quando si vanno ad attivare nuovi contratti luce e gas:

Si risparmia tempo

Scegliere la sottoscrizione web per l’attivazione di nuovi contratti luce e gas permette di minimizzare i tempi necessari all’avvio della pratica che permette di trasferire la fornitura dal mercato tutelato al mercato libero oppure da un’azienda ad un’altra all’interno del mercato libero. L’intero iter di sottoscrizione richiede pochi minuti. L’utente deve solo inserire i propri dati e i dati della fornitura per avviare la pratica di sottoscrizione.

Tutti gli aspetti burocratici, amministrativi e tecnici verranno gestiti direttamente dal fornitore che si occuperà di completare la pratica di attivazione della nuova fornitura energetica. Le tempistiche di completamento dell’intera procedura possono dipendere da vari fattori ma l’utente, dopo la richiesta di sottoscrizione, non dovrà fare altro che attendere, senza perdite di tempo ulteriori.

Non ci sono rischi di truffe e raggiri

Scegliendo la sottoscrizione online, quindi, si elimina il rischio di andare incontro a truffe e raggiri di vario tipo. Ad esempio, in diversi casi, un intermediario può convincere l’utente ad attivare una precisa tariffa senza specificare, in modo completo, le condizioni contrattuali che potrebbero non corrispondere alle esigenze dello stesso.

L’utente, tramite la sottoscrizione, può attivare l’offerta desiderata direttamente dal sito ufficiale del fornitore di energia oppure può confrontare le migliori tariffe tramite il comparatore di SosTariffe.it per poi procedere con l’attivazione online, tramite il sito del fornitore.

Si possono sfruttare offerte esclusive

Attivare online un nuovo contratto per una fornitura energetica permette di risparmiare tempo e di eliminare i rischi di truffe o attivazioni di tariffe non richieste. C’è però un altro aspetto, molto importante, da considerare. Scegliendo la sottoscrizione online, infatti, è possibile accedere ad offerte esclusive che i fornitori riservano agli utenti che optano per questo particolare canale d’attivazione.

Di norma, le offerte luce e gas disponibili online sono più vantaggiose e propongono prezzi per l’energia (espressi in €/kWh per l’elettricità e €/Smc per il gas) più bassi oltre alla possibilità per il cliente di poter sfruttare bonus aggiuntivi, come buoni sconto o prodotti in regalo, che non sono disponibili per chi sceglie l’attivazione tramite altri canali.