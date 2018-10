Attenzione! Capire l’economia digitale ti può cambiare la vita

Di Beniamino Pagliaro

Data di pubblicazione: 2018

Tracce editore

EAN: 9788820386313

Pagine: 150

Prezzo: € 14,90

L’attenzione è la valuta dell’epoca in cui viviamo, anche se non ce ne siamo ancora accorti. Il mondo ci inonda di stimoli e notizie e la nostra attenzione è maledettamente scarsa: chi non ha mai provato questa sensazione? Il volume spiega come la questione dell’attenzione sia un fenomeno trasversale: incrocia le nostre giornate, dal supermercato al divano alla cabina elettorale, dal consumatore al lettore. Capiamo così come Google, Facebook e le grandi piattaforme usano la nostra attenzione. Da Brexit a Trump, dalla rincorsa dell’ecommerce all’estremismo nelle bolle dei social media, in un racconto coinvolgente e facile da leggere per capire la nostra epoca.