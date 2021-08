Attacco ransomware a Regione Lazio. Zingaretti: “È terrorismo”

Grande spazio oggi all’attacco ransomware nei confronti della Regione Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti:“Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di stampo terroristico. Nessun riscatto richiesto e i dati sono in sicurezza e non sono stati rubati. È in corso un’attività a sistema sospeso per migrare su cloud esterni i servizi essenziali e renderli operativi il prima possibile”.

Poi due approfondimenti: sui rischi dell’iVoting e su Non-fungible token (NFT).

Attacco informatico a Regione Lazio. Zingaretti: “È terrorismo” cibernetico

di Luigi Garofalo

In tilt prenotazioni vaccini, visite ambulatoriali e ricetta digitale. Zingaretti: "Attacchi stampo terroristico, nessun riscatto richiesto".

Agenzia cybersicurezza, Gabrielli: “Uno strumento di ‘safety’ per il Paese”

di Luigi Garofalo

Gabrielli: "Se la dovessi dire con una parola, l'Agenzia per cybersicurezza nazionale è uno strumento di safety"

Voto elettronico, le 3 criticità: anonimato, fiducia e cybersecurity

di William Nonnis

Il voto elettronico come potrà garantire all'elettore l'estrema accessibilità e sicurezza, che è il primo requisito del voto reale?

NFT: come funzionano e perché bisogna fare attenzione al copyright

di Paolo Maria Gangi

È importante evidenziare che chi crea un non fungible token NFT si debba preliminarmente assicurare di avere il diritto d'autore.

Il contrasto al terrorismo, tra sorveglianza di massa e rispetto dei diritti umani

di Piermario Boccellato

Contrasto al terrorismo: intervista ad Annita Sciacovelli, prof.ssa di Diritto dell'UE Università di Bari, Specialista in Cybersecurity.

Ransomware, nel mondo 300 milioni di attacchi nel primo semestre 2021

di Flavio Fabbri

Tra i settori più colpiti c'è quello dell'amministrazione pubblica, quindi il Governo centrale e locale, con un aumento di attacchi del +917%.

Data retention, il Garante Privacy chiede una riforma al Parlamento

di Redazione Key4biz

Il Garante invita il Parlamento a riflettere su una riforma della disciplina della data retention in base alla gravità del reato

In Emilia Romagna certificazioni verdi Covid-19 sul Fascicolo sanitario

di Flavio Fabbri

La disponibilità delle certificazioni sarà graduale, perché dal ministero della Salute è appena iniziato il processo di trasferimento.

Riparte il bando Mi-Mic “Cinema e Immagini per la Scuola”

di Angelo Zaccone Teodosi

Bando "Cinema e Immagini per la Scuola", Borgonzoni annuncia un budget di 30 milioni di euro

Incendi: per combatterli useremo nanosatelliti, IA e cloud

di Flavio Fabbri

Negli ultimi 20 anni in fumo più di 8,5 milioni di ettari. Fondamentale migliorare gli strumenti di raccolta dati e analisi sugli incendi.

Privacy e algoritmi, il Garante multa Deliveroo Italy

di Piermario Boccellato

"Deliveroo effettua un minuzioso controllo sulla prestazione lavorativa dei rider e conserva una elevata mole di dati personali".

