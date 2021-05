Attacco informatico. Gli Usa a corto di benzina

In primo piano l’attacco hacker che sta creando il panico negli USA. Interrotta la distribuzione di benzina sulla costa orientale, per un ransomware che ha colpito l’oleodotto della Colonial Pipeline: il prezzo del petrolio è alle stelle.

In casa nostra, consueta intervista del lunedì a Francesco De Leo (Kauffman & Partners) su ‘Rete e auto, il nuovo paradigma di sviluppo digitale’.

Infine, impazza nei cieli il derby satellitare fra i miliardari Elon Musk e Jeff Bezos, che con le loro costellazioni si sfidano per il predominio della connettività spaziale. Chi vincerà?

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Attacco informatico alla Colonial Pipeline, Biden dichiara lo stato d’emergenza. Gli Usa a corto di benzina

di Piero Boccellato

La parte orientale degli Stati Uniti rischia di rimanere senza benzina a causa dell’attacco ransomware che ha colpito la Colonial Pipeline

Leggi l’articolo

Rete e auto, il nuovo paradigma di sviluppo digitale dell’economia

a cura di Raffaele Barberio

Intervista a F. De Leo per discutere del cambio di paradigma dell’economia digitale che, sta scaturendo dalla convergenza tra rete e auto

Leggi l’articolo

L’Internet satellitare pronto a sfidare la fibra e il 5G?

di Paolo Anastasio

Derby miliardario nei cieli fra le costellazioni SpaceX di Elon Musk e Kuiper di Jeff Bezos per portare Internet nelle aree più remote.

Leggi l’articolo

Precompilata 2021. Il videotutorial per modificare ed inviarla al Fisco

di Luigi Garofalo

Precompilata 2021. ll videotutorial per consultarla, modificarla ed inviarla all’Agenzia delle Entrate senza pagare il commercialista.

Leggi l’articolo

Webinar LUISS/FAPAV sul Digital Services Act e la pirateria sportiva

di Flavio Fabbri

Il resoconto del webinar su Digital Services Act e contrasto alla pirateria sugli eventi sportivi, organizzato Luiss School of Law e FAPAV.

Leggi l’articolo

Semiconduttori, mercato previsto in crescita con 5G, Pc e Automotive

di Paolo Anastasio

Nonostante l’impatto del Covid-19 e la carenza di materie prime, il mercato dei semiconduttori ha registrato una forte performance nel 2020.

Leggi l’articolo

Rapporto Symbola-Enel: tecnologie della vita valgono 225 miliardi in Italia

di Flavio Fabbri

Pubblicato il Rapporto Symbola, della Fondazione Symbola ed Enel, con le 100 storie italiane di successo nelle scienze della vita.Leggi l’articolo

Telemedicina, risparmi globali per 21 miliardi di dollari nel 2025 (+80%)

di Paolo Anastasio

Il concetto di telemedicina comprende la fornitura di servizi sanitari da remoto tramite tecnologie di teleconsulto.

Leggi l’articolo

Aruba per la leadership tecnologica europea per il cloud e l’edge

di Flavio Fabbri

27 aziende europee hanno presentato alla Commissione Europea una roadmap per rafforzare la leadership europea nelle tecnologie cloud ed edge.

Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Mario Draghi e il “nostro” spirito repubblicano

di Stefano Rolando

Perché fornire nuovi indirizzi nazionali alla comunicazione pubblica intesa come strategia europeistica.

Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video



https://www.youtube.com/watch?v=QJMbJWXB3og

Lotteria degli scontrini. Come si partecipa. Il videotutorial

Guarda il video