Da 48 ore i profili social della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sono sotto attacco informatico.

È quanto annunciato dalla Azzolina stessa in un post su Facebook e un tweet su Twitter.

“Da due giorni i miei profili social e le strutture informatiche del Ministero dell’Istruzione sono bersaglio di attacchi da parte di un gruppo di pirati informatici”, ci tiene ha precisato Azzolina.

“Non ci spaventiamo e non ci faremo fermare neanche da questo tipo di aggressioni”, ha dichiarato perentoriamente.

Il messaggio si conclude con il ringraziamento alla Polizia Postale “per la rapidità e la professionalità con cui sta gestendo questa vicenda”.

Non ci spaventiamo e non ci faremo fermare neanche da questo tipo di aggressioni.

Un ringraziamento alla Polizia Postale per la rapidità e la professionalità con cui sta gestendo questa vicenda. pic.twitter.com/jHNIzryCuT