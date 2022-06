Atlantica Digital entra nel Gruppo Smart4Engineering

Atlantica Digital comunica il suo ingresso nel gruppo internazionale Smart4Engineering, Società di Private Equity francese fondata da Cyril Roger (già co-CEO di Altran) e Carlo Torino (ex Goldman Sachs); la Società ha già effettuato importanti investimenti in Francia, Spagna, Portogallo e Italia, con esclusiva vocazione ICT.

La Direzione resterà immutata, Pierre Levy manterrà la carica di Amministratore Delegato, Fabrizio Del Nero il suo attuale ruolo di General Manager e Carmine d’Acierno la Direzione Tecnica.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che rappresenta per Atlantica una grande occasione per espandere all’estero le sue attività ed eccellenze tecnologiche” dichiara Pierre Levy, “far parte di Smart4engineering è una formidabile opportunità di cui siamo onorati”.

Atlantica conta circa 200 dipendenti nelle sedi di Roma, Milano e Abu Dhabi ed è una storica realtà dell’ICT, attiva da trentacinque anni e con una presenza strategica nei segmenti Smart Metering, Cybersecurity, Digital Innovation e System Integration.

In particolare, la Società ha sviluppato una delle più innovative piattaforme di Metering IOT e, attraverso la sua controllata Atlantica Cybersecurity, offre servizi gestiti in ambito Cyber/Cloud Security di altissimo valore tecnologico, attraverso un next generation SOC fra i più avanzati in Europa.