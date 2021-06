Atlantica Digital, diversità e inclusione valori primari per la sostenibilità

Atlantica Digital ha deciso di prestare sempre maggiore attenzione al valore etico e sociale del lavoro, in un’ottica di diversità e inclusione. L’obiettivo è quello di trasformare la cultura organizzativa nell’ottica di una visione eterogenea-pluralistica in cui si ascoltano sistemi valoriali diversi.

Atlantica Digital intende così evitare ogni tipo di discriminazione e pregiudizio, riuscendo ad individuare e valorizzare le differenze che contraddistinguono gli attori che agiscono dentro e fuori dall’organizzazione in modo da far risaltare le diversità, come elemento ulteriore per arricchire la strategia d’impresa.

La diversità come valore

La diversità sul posto di lavoro, per Atlantica Digital consiste nel riconoscimento, la comprensione, il consenso, l’apprezzamento e la celebrazione delle disuguaglianze tra gli individui rispetto alla loro età, classe sociale, cultura, sesso, origine, capacità, etnia, orientamento sessuale e religione.

Atlantica Digital intende poi favorire la crescita della carriera professionale delle donne, in modo da evitare ogni tipo di discriminazione, o peggio, di segregazione. Anzi, la volontà è quella di garantire la parità di genere e migliorare la rappresentanza delle migliori dirigenti di sesso femminile, in un processo considerato non soltanto socialmente necessario, ma anche utile all’impresa nel suo complesso.

Vademecum

E’ per questo che Atlantica Digital si impegna ad adottare politiche miranti a:

• Non effettuare discriminazioni nelle assunzioni né nella attribuzione degli stipendi; quello che conta sono le competenze, le attitudini e l’anzianità di servizio.

• Portare avanti programmi di formazione, coaching, mentoring e networking che riguardano la diversità e il genere.

• Adottare una comunicazione adeguata che tenga conto della diversità e del genere.

• Farsi promotrice di iniziative per promuovere la cultura della diversità e del genere dentro e fuori dell’azienda.