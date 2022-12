Con l’aggiornamento 2022 del rating CDP Climate, Atlantia conferma la solidità della sua strategia di transizione verso un’economia a zero emissioni. CDP (Carbon Disclosure Project) è la più importante piattaforma per monitorare le azioni a contrasto del cambiamento climatico promosse da circa 20.000 fra istituzioni, stati, città e imprese a livello mondiale.

ll contrasto al cambiamento climatico è una sfida globale e urgente che richiede collaborazione fra il settore pubblico e privato. L’impegno di Atlantia si concentra su due fronti: lo sviluppo di infrastrutture sostenibili che abilitino la transizione energetica verso una mobilità a basse emissioni di C02 per la collettività e la decarbonizzazione dei processi e delle attività del Gruppo.

La holding infrastrutturale quest’anno è stata apripista in Italia per quanto riguarda la programmazione trasparente delle iniziative per contrastare il cambiamento climatico, sottoponendo al voto degli azionisti il proprio piano di decarbonizzazione (cd. “Say on Climate”), che punta ad azzerare le emissioni dirette di CO2 entro il 2040 e a promuovere la decarbonizzazione delle attività economiche lungo tutta la catena del valore in ambito autostradale, aeroportuale e dei servizi alla mobilità.

Il piano ha ricevuto più del 98% di voti favorevoli, un consenso in assoluto fra i più alti registrati nelle assemblee europee che si sono espresse, nella stagione assembleare 2022, sulla medesima tematica.

Nel 2022 la centralità dei temi ESG per la strategia di Gruppo è stata rafforzata anche dall’adozione del framework di finanza sostenibile (Sustainability-Linked Financing Framework), che sancisce la piena integrazione della sostenibilità nella strategia di finanziamento aziendale, in un contesto di crescente rilevanza di queste tematiche per i mercati dei capitali globali.

Il rating di CDP Climate è una ulteriore conferma dei miglioramenti registrati da Atlantia nel corso dell’anno nelle valutazioni delle principali agenzie di rating ESG.

La società ha infatti raggiunto posizioni di leadership anche per Moody’s ESG (massimo livello Advanced), MSCI ESG ratings (AA – industry leader), FTSE4Good (miglior 5% del settore), ISS Quality Score (massimo livello su tutti gli aspetti ESG), Refinitiv (miglior 3% del settore), Sustainalytics (massimo livello pari a neglible ESG risk), GLIO/GRESB index (livello massimo del rating pari a A).

Nel 2022, Atlantia è stata inoltre inclusa per la prima volta nel Bloomberg Gender Equality Index, grazie al costante impegno sui temi di parità di genere.