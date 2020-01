Atari pianifica la costruzione di una catena di hotel basata sui videogiochi

Atari ha stretto una collaborazione con GSD Group per costruire otto hotel basati sui videogiochi in Nord America.

Il primo hotel della catena ad aprire i battenti sarà quello di Phoenix, in Arizona, nel corso del 2020. Atari descrive gli hotel come strutture diverse tra loro e uniche, comprensive di “esperienze immersive per giocatori di ogni età e abilità, con attrazioni all’avanguardia in VR e AR”. Gli altri hotel apriranno, secondo i piani attuali, a Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco e San Jose.

Lo sviluppo e la progettazione degli hotel saranno guidati da Shelly Murphy di GSD Group e da Napoleon Smith III, producer del reboot cinematografico di Teenage Mutant Ninja Turtles. Alcune strutture offriranno anche spazi e studi in grado di ospitare eventi eSport.

“Siamo felici di collaborare con GSD Group e True North Studio per costruire i primi hotel a marchio Atari negli Stati Uniti”, ha dichiarato Fred Chesnais, amministratore delegato di Atari. “Insieme costruiremo uno spazio che sarà molto di più di un luogo di soggiorno. Atari è un marchio riconosciuto da persone di tutte le età, provenienze e culture. Siamo impazienti di far provare questo nuovo concetto di hotel ai nostri fan e alle loro famiglie”.

Il progetto dispone già di un sito dedicato, a cui sono disponibili maggiori informazioni.