Il Festival dello Sviluppo Sostenibile si terrà dal 6 al 22 maggio 2026 in tutta Italia e online. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), insieme alle oltre 300 organizzazioni Aderenti, organizza il Festival con il supporto dei Partner e dei Tutor, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu.

Come ogni anno, il Festival sarà realizzato con la collaborazione dell’intera società civile: il ricco palinsesto di iniziative, infatti, prende vita grazie all’impegno di cittadine e cittadini, associazioni, aziende, enti locali, scuole e università, che organizzano eventi su tutto il territorio italiano per diffondere la cultura della sostenibilità.

Centinaia di iniziative, che si tengono in tutto il mese di maggio e in particolare nei 17 giorni della manifestazione, per discutere i temi al centro dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, legandoli alle grande sfide dell’innovazione, dello scenario economico, sociale e ambientale, nonché alle questioni geopolitiche, alle disuguaglianze tra Paesi e nei Paesi, con l’obiettivo di renderle vicine e interessanti per il grande pubblico, grazie al coinvolgimento di esperte ed esperti da tutti i settori e collaborazioni con stakeholder chiave.

Il calendario degli eventi comprenderà conferenze, laboratori, presentazioni di libri e documenti, oltre a nuovi percorsi di contaminazione di diversi mondi, dalla cultura alla tecnologia, dall’informazione all’istruzione. Saranno previsti anche concerti, illuminazioni artistiche di monumenti e spettacoli, con l’obiettivo di diffondere i messaggi dell’Agenda 2030 anche attraverso le contaminazioni con i linguaggi dell’arte e della multimedialità.

Il Festival itinerante: i temi e le tappe degli eventi principali

Ad accompagnare le iniziative della società civile ci saranno gli eventi principali organizzati direttamente dall’ASviS, che faranno tappa in diverse città italiane, mentre come di consueto la conferenza stampa di presentazione, programmata per metà aprile, si terrà a Roma presso la sede di Rai Radio, con la partecipazione dei principali partner del Festival. Le tappe previste ad ora sono:

Milano — 6 maggio – Imprese e finanza

A Milano la decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si apre con un messaggio preciso: la sostenibilità è un aspetto cruciale delle strategie industriali e finanziarie, non un capitolo accessorio. In una fase in cui le incertezze globali e le transizioni (energetica, digitale, demografica) accelerano, capire come imprese, mercati dei capitali e politiche pubbliche possano ridurre rischi sistemici e, insieme, orientare investimenti e innovazione verso traiettorie orientate ad uno sviluppo sostenibile.

L’ASviS, nei suoi Rapporti, ha già dimostrato in modo scientificamente rigoroso che “la sostenibilità conviene” e che l’inazione impone costi economici e sociali, non solo ambientali. Nell’evento di apertura del Festival 2026 verrà presentato il Rapporto di Primavera 2026 dell’ASviS, orientato agli scenari futuri per il mondo, l’Unione europea e l’Italia, a partire dal quale si alterneranno keynote speech e panel che affronteranno i temi oggi all’attenzione delle imprese e delle istituzioni, dalle modalità per migliorare la competitività al ruolo della finanza in un mondo dominato dall’incertezza, dalla transizione energetica alle politiche pubbliche per assicurare uno sviluppo sostenibile.

Bruxelles — 8 maggio – La leadership europea per il futuro

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comitato Economico e Sociale Europeo, intende offrire una prospettiva sulla mobilitazione della società civile dell’Ue come motore centrale di un mandato convincente affinché l’Unione europea diventi l’architetto principale dell’agenda globale post-2030, sfruttando il suo modello unico e rafforzando la sua governance attraverso una lungimiranza strategica e un rinnovato impegno nei confronti dei suoi trattati fondanti.

Bologna — 11-12 maggio – Città sostenibili e inclusive

Il Festival a Bologna si occuperà dei temi centrali per la costruzione delle città sostenibili e inclusive, capaci di sostenere comunità resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici e demografici. Dall’Oratorio San Filippo Neri, in particolare, saranno esplorate le dimensioni legate all’empowerment femminile, concentrandosi sull’offerta di servizi e di opportunità per ragazze e donne, e sulle trasformazioni necessarie per migliorare la qualità dei nostri insediamenti, sfruttando le potenzialità offerte dell’intelligenza artificiale.

Parma – 13 maggio – Future Day di Ecosistema Futuro

Nell’ambito del Festival, Ecosistema Futuro organizza il suo Future Day, come avvio del percorso di avvicinamento al lancio nel 2027 di Parma come capitale europea dei giovani.

Torino — 14-16 maggio – Dall’IA all’IO: come indirizzare i nuovi strumenti verso la sostenibilità

Nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino, ASviS ospita una riflessione sul tema dell’Intelligenza Artificiale e gli SDGs: può essere un acceleratore potente, ma con rischi reali su bias, energia, diritti e lavoro. Tra alfabetizzazione, regole e casi d’uso: come adottare l’IA in modo etico e responsabile per uno sviluppo davvero sostenibile saranno tra i temi affrontati.

Firenze – 15 maggio – Energy Square

A Palazzo Vecchio, il Festival ospiterà un incontro a porte chiuse nell’ambito dell’iniziativa Energy Square, per una riflessione di alto profilo sui temi centrali per la transizione energetica e sostenibile.

Bari — 18 maggio – Temi sociali e innovazione

Ridurre i divari per non lasciare nessuno indietro: servizi essenziali, istruzione, salute, casa e qualità del lavoro. Esperienze dal territorio e soluzioni replicabili di innovazione sociale per rafforzare coesione, inclusione e opportunità nel Mezzogiorno. L’evento avrà sessioni dedicate a questi grandi temi abilitanti.

Bologna – 18 maggio – Intelligenza artificiale e sostenibilità

Presso la Fondazione Mast si svolgerà un evento di alto livello per approfondire il legame tra intelligenza artificiale e sostenibilità, mettendo in evidenza alcune delle sfide più attuali del nostro tempo, e le possibili soluzioni.

Genova — 20 maggio – Ambiente e biodiversità

A Genova nell’Acquario, il Festival ospiterà una riflessione sul perché ripristinare gli ecosistemi conviene a salute, turismo e lavoro. Il focus sarà sulla connessione tra obiettivi ambientali ed economici, con soluzioni nature-based e tutela della biodiversità nel Mediterraneo, lasciando spazio a innovazione e crescita.

Roma — 22 maggio – Evento di chiusura

L’evento di chiusura si svolgerà nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio e vedrà la restituzione pubblica dei risultati della mobilitazione della società italiana, e le proposte che sono emerse per rendere l’Italia un Paese più sostenibile in ambito sociale, ambientale, economico e di governance, coinvolgendo il governo, Parlamento e altri decisori politici.

Roma — 25 maggio – Concerto per l’Africa day

ASviS celebrerà i 10 anni di Festival e la ricorrenza dell’Africa Day con un concerto in collaborazione con Rai Radio e Amref Italia, una serata all’insegna della musica e dell’impegno per una maggiore solidarietà.

Roma — 27 maggio – Il Goal mancante: la cultura, fondamento dello sviluppo sostenibile

L’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, si terrà presso Palazzo della Calcografia, e si propone di creare uno spazio di confronto tra istituzioni e portatori di interesse per riflettere sulla centralità delle politiche culturali come leva fondamentale per affrontare le sfide del presente e del futuro. L’evento sarà occasione per premiare le scuole vincitrici del concorso “Facciamo 17 Goal”, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz