Associazione culturale Happening Cult, online il sito web

È visitabile sul web il sito dell’Associazione Culturale “HAPPENING CULT” di Roma – www.happening-cult.com – vetrina dei suoi servizi, ma soprattutto luogo di incontro con gli associati e non solo, con l’ambizioso obiettivo di contribuire, insieme, alla divulgazione della cultura con la c minuscola: una cultura per tutti, fuori dai luoghi deputati, se possibile con l’apporto delle curiosità e dei talenti dei propri soci. Al centro di Happening Cult l’ideazione e produzione di eventi culturali: arti visive, musica, letteratura, poesia, storia e filosofica, teatro, intrattenimento.

Fermata dall’emergenza Covid-19 per qualche mese, almeno per quanto riguarda le visite guidate e gli appuntamenti con l’Arte, nella Capitale e fuori grazie ai progetti “extra-moenia”, Happening Cult ha mantenuto un legame con gli interessati attraverso i talk digitali, ma soprattutto con altri esperimenti virtuali di intrattenimento, tuttora in corso, come le videoletture da parte del pubblico di brani letterari e poetici – #LEGGOPERCHIASCOLTA – che, veicolati anche tramite YouTube, hanno raggiunto grandi numeri di visualizzazioni.

Tre amici, già comunicatori nelle loro vite professionali, uniti dalla passione per il canottaggio, hanno realizzato l’assieme di un lavoro comune mettendo le loro diverse professionalità al servizio della cultura, con la diffusione di contributi di storia dell’arte e del design, turismo culturale, intrattenimento artistico e musicale.

In un’intervista radiofonica rilasciata a Radio Roma Capitale, Antonio Ricciardi, Viviana Saraceni e Diana Daneluz si raccontano e raccontano il progetto e i suoi possibili sviluppi. Oltre alle visite guidate, l’Associazione invita il suo pubblico a conferenze tematiche di studiosi, artisti, designer; organizza presentazioni di libri, concerti e maratone di lettura, incontri di filosofia pratica e di educazione musicale, appuntamenti enogastronomici dove prevale la dimensione del racconto dei cibi, dei vini, dei produttori. Il tutto in ambienti sempre diversi in cui incontrarsi, in linea con i contenuti proposti.

In collaborazione con riconosciute alte professionalità tiene corsi, in special modo attraverso la Reading Academy, che si propone di riavvicinare il pubblico alla lettura, ma anche di botanica ed altro.

Per favorire la conoscenza di luoghi d’arte urbani e suburbani, sempre con la guida di storici dell’arte e archeologi abilitati come guide, l’Associazione si mette in cammino coi propri soci sui percorsi più diversi, verso destinazioni che abbiano qualcosa da insegnare e mostrare dal punto di vista storico, culturale, letterario, paesaggistico.

Su richiesta pianifica visite tematiche esclusive, in luoghi d’arte abitualmente chiusi al pubblico come ville e palazzi privati, pinacoteche, giardini o ambasciate e visite guidate in lingua inglese o spagnola. Happening Cult è infine hub di servizi di comunicazione integrata, organizzazione di eventi e uffici stampa.

Semplice la struttura del portale, realizzato da Marco Desiato, con la sezione sugli eventi in programmazione, l’archivio di quelli realizzati, l’area news e rassegna stampa e quella riservata alle modalità di associazione e alle convenzioni in essere per i soci di Happening Cult.

Una Newsletter periodica informa puntualmente i soci e coloro che desiderano riceverla, sulle proposte in essere o in programmazione.