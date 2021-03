Assicurazioni, Genialloyd diventa Allianz Direct

Genialloyd, la compagnia che ha dato vita al mercato dell’assicurazione online in Italia, diventa Allianz Direct. Il rebranding, che si realizzerà nell’arco delle prossime settimane, sottolinea l’appartenenza al gruppo Allianz, di cui Genialloyd fa parte da sempre.

Una cooperazione europea

Allianz Direct integrerà l’esperienza che ha reso Genialloyd leader di mercato in Italia nelle assicurazioni online (Fonte: ANIA) con i vantaggi di un modello sperimentato in altri paesi europei.

Le compagnie Allianz Direct di Germania, Spagna, Olanda e Italia avranno un modello di business assicurativo coordinato, che condivide le conoscenze maturate per offrire ai clienti un’assicurazione online veloce, semplice e personalizzata, gestibile senza difficoltà anche da mobile.

Bart Schlatmann, global CEO di Allianz Direct, spiega: “Lavorando su scala europea, diventiamo ancora più forti e capaci di proporre efficienza e innovazione. Tutto questo a vantaggio dei nostri clienti, ai quali possiamo offrire prezzi competitivi e un servizio più veloce e vicino, anche nei sinistri. Vogliamo diventare l’assicurazione più attenta al cliente ed essere completamente dedicati alle sue esigenze. Ecco perché, per esempio, abbiamo riscritto le nostre comunicazioni e le condizioni di polizza alla luce delle osservazioni dei nostri clienti di cui abbiamo fatto tesoro in tutti questi anni”.

Le polizze in vigore rimangono valide

La Compagnia rimane una società del Gruppo Allianz S.p.A. Il brand e l’immagine della Compagnia cambieranno, ma i contratti degli attuali clienti rimarranno validi e invariati.

Alessandra Valentini, Amministratore Delegato di Allianz Direct S.p.A. in Italia, afferma: “Siamo orgogliosi di questo cambiamento perché è un vantaggio per i nostri clienti. Vogliamo offrire informazioni chiare, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Avremo un nuovo sito, pensato per offrire un’esperienza d’acquisto comoda e intuitiva. Il nuovo brand viene lanciato con una grande campagna pubblicitaria che utilizzerà tutti i principali canali di comunicazione. Abbiamo l’obiettivo di essere ancora più innovativi con procedure semplici e quindi con un servizio più veloce per i nostri clienti. Vogliamo essere al loro fianco con una assistenza attenta ed efficace. È un passo in avanti per tutti ed è per questo che siamo entusiasti dell’inizio di questo nuovo capitolo.”