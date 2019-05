Assetto Corsa Competizione esce dall’accesso anticipato

L’italiana Kunos Simulazioni e 505 Games hanno annunciato che Assetto Corsa Competizione sarà disponibile da oggi su Steam a partire dalle 18 circa.

Assetto Corsa Competizione, dopo otto mesi di accesso anticipato, sarà disponibile a un prezzo di 44,99 euro. Nella prima settimana di lancio sarà applicato un ulteriore 10% di sconto.

Realizzato con Unreal Engine 4, il gioco si propone di segnare un nuovo standard di realismo e d’immersione nel mondo dei titoli di corsa. La presenza di condizioni meteorologiche variabili e l’opportunità di correre anche in notturna andranno a influenzare il livello di sfida e le strategie di gara. Saranno presenti numerosi marchi di costruttori prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e altri ancora.

“Assetto Corsa Competizione è stato riscritto completamente da zero, non solo per sfruttare e adattarsi alle specifiche di Unreal Engine 4, ma anche per definire nuovamente un nuovo standard di riferimento in termini di realismo e guidabilità”, ha commentato Marco Massarutto, cofondatore e Brand & Product Manager di Kunos Simulazioni. “La possibilità di lavorare con la GT Series di SRO ci ha permesso di estendere il nostro know-how e di specializzarci ancora di più nel rispondere alle esigenze dei giocatori come a quelle dei veri piloti. Arrivare al traguardo non è stato facile, ma sicuramente appassionante e soddisfacente. Ancora una volta, la community ha colto al meglio lo spirito del programma Early Access. Anche dopo il rilascio della versione 1.0, continueremo a lavorare per espandere e migliorare Assetto Corsa Competizione al meglio delle nostre capacità”.