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Aspettando l’iPhone pieghevole: spuntano nuovo nome e prezzo

Aspettando l’iPhone pieghevole: spuntano nuovo nome e prezzo

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Aspettando l’iPhone pieghevole: spuntano nuovo nome e prezzo Adnkronos

(Adnkronos) – Mancano ormai poche ore all’evento con cui Apple presenterà i nuovi iPhone, il primo dall’insediamento di John Ternus come amministratore delegato dell’azienda. E secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha diffuso l’indiscrezione a mezzanotte, il tanto atteso smartphone pieghevole dell’azienda di Cupertino si chiamerà iPhone Duo. Il prezzo di partenza sarebbe di 2.000 dollari per la versione da 256GB di memoria, fino a circa 3.000 dollari per il taglio massimo da 2TB. La commercializzazione dovrebbe iniziare già a ottobre, in due colorazioni: bianco e blu scuro. 

Fino a questo momento le voci di corridoio avevano indicato come nome più probabile iPhone Ultra. La scelta di Duo, se confermata, richiama un’eredità non proprio esaltante: è il titolo che Google ha usato per uno dei suoi numerosi tentativi falliti nel campo della messaggistica, e soprattutto il nome che Microsoft ha già impiegato per i propri dispositivi pieghevoli, il Surface Duo e il Surface Duo 2. 

Le indiscrezioni raccolte finora descrivono un dispositivo pensato per il multitasking: la possibilità di eseguire app iPhone affiancate, una gestione delle finestre che ricorda quella degli iPad e il supporto alla Apple Pencil come strumento di input. I dettagli ufficiali arriveranno a breve, con l’evento in programma alle 13:00 ora della costa orientale statunitense (le 19:00 in Italia). 

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Redazione Key4biz

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