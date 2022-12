ASL Roma 2, al via la Campagna di comunicazione “Vicini a te”

L’Azienda Sanitaria ASL Roma 2, sempre più attiva sui media e sui social media nell’ottica di una reale e trasparente apertura verso i cittadini, investe in una nuova Campagna di comunicazione dall’eloquente titolo: “Vicini a te”.

In tutte le fasi del processo di Salute, dalla prevenzione alla visita medica, dall’approfondimento diagnostico al ricovero in reparto e all’Intervento chirurgico, ma anche a casa, attraverso il digitale e i servizi di telemedicina, la ASL Roma 2 c’è, e fa sapere al cittadino come gli è accanto nei momenti più importanti del percorso di tutela della salute.

Dal 20 dicembre e fino alla fine dell’anno, la ASL Roma 2 scoprirà via via le sue “Carte”, che avranno come testimonialproprio i medici e gli infermieri della Azienda Sanitaria, per diffondere questa informazione di prossimità a tutti i cittadini. Professionisti sanitari “vicini a te”, quindi, con la Prevenzione; con la Visita medica; con la Diagnostica; in Reparto, quando si è più fragili; o a Casa, con il digitale; con l’Innovazione tecnologica; con l’Intervento; con la Ricerca; con l’Assistenza; con i Medici del territorio.

E nella Relazione, sempre.

L’obiettivo, di questa come delle altre Campagne di comunicazione fin qui messe in campo dall’ASL Roma 2, è quello di “costruire Salute” per la comunità del vasto territorio della ASL (la più grande d’Italia per numero di abitanti serviti), diffondendo in modo semplice ed efficace consapevolezza, conoscenza e cultura della prevenzione.