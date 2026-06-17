As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: “Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni”

(Adnkronos) – A margine della registrazione della nuova puntata del format AdnTalks presso la sede dell’Adnkronos, il leader del Movimento 5 Stelle ha ricordato la vittoria dello scudetto dell’As Roma conquistato il 17 giugno 2001. “Oggi festeggiamo l’anniversario di quella data meravigliosa – ha commentato Giuseppe Conte che non ha mai nascosto la sua fede calcistica – mi raccomando non dobbiamo aspettare altri 25 anni. Siamo sulla buona strada, confido in Gasperini e nella proprietà attuale”. (di Fabrizio Rostelli)

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