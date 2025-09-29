Aruba Rentri Smart per la tracciabilità digitale dei rifiuti speciali

Aruba, provider italiano nel settore cloud, data center e servizi digitali, annuncia Aruba RENTRI Smart, il nuovo software gestionale dedicato alla tracciabilità digitale dei rifiuti speciali. Progettato per semplificare l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa che regola anche il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), il servizio offre alle imprese produttrici di rifiuti uno strumento intuitivo, efficiente e pienamente conforme alla normativa vigente.

A chi è rivolta

“Con Aruba RENTRI Smart non offriamo solo un software, ma un supporto concreto per accompagnare le imprese nella comprensione degli obblighi, delle scadenze e delle modalità operative previste dalla normativa” – ha commentato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba – “Il nostro impegno è aiutare piccole imprese e professionisti, offrendo loro soluzioni semplici ed affidabili che gli permettano di ridurre al minimo lo sforzo richiesto per rispettare la normativa e potersi concentrare sul loro lavoro.”

Secondo i dati di EcoCerved, ogni anno circa 400.000 soggetti tra imprese ed enti sono tenuti a comunicare le proprie attività legate alla produzione e gestione dei rifiuti. Una platea molto ampia che sarà progressivamente coinvolta anche negli adempimenti RENTRI.

Per molte micro e piccole imprese si tratta di obblighi normativi complessi, che comportano sanzioni e responsabilità in caso di errori o inadempimenti, generando spesso un forte senso di difficoltà.

Come funziona

La soluzione offre un’interfaccia guidata per la compilazione del registro e l’integrazione con la conservazione digitale a norma. Inoltre, il software è progettato per evolvere e includere nel tempo nuove funzionalità, come il supporto multiutenza.

In tale contesto, Aruba RENTRI Smart si propone come la risposta concreta alle esigenze delle micro e piccole imprese produttrici di rifiuti speciali, offrendo una soluzione digitale pensata per ridurre la complessità operativa, garantire la conformità e ottimizzare i tempi di gestione. Il servizio rientra a pieno nella mission di Aruba di affiancare le aziende italiane nella transizione digitale, riducendo il peso burocratico attraverso strumenti semplici, sicuri e accessibili.

L’ecosistema digitale Aruba per le micro e piccole e medie imprese

Più nello specifico, Aruba RENTRI Smart è rivolto a piccole imprese e professionisti che producono rifiuti speciali nello svolgimento delle proprie attività. Tra i principali destinatari figurano carrozzerie, officine meccaniche, studi medici, estetisti, idraulici, falegnami, imbianchini, concessionari, distributori di carburante, hotel con spa o piscine, centri sportivi, lavanderie, imprese edili e di pulizia, farmacie e case di cura.

Questo tassello si inserisce nel percorso più ampio di Aruba volto alla creazione di un ecosistema digitale integrato per le piccole e medie imprese italiane. In continuità con altre soluzioni come, ad esempio, la Fatturazione Elettronica e Scontrina, anche RENTRI Smart è pensato per integrarsi all’interno di una suite di software gestionali, offrendo una piattaforma coerente e completa per la digitalizzazione dei processi aziendali.

Per ulteriori informazioni: https://www.pec.it/acquista-aruba-rentri-smart.aspx

