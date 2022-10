La guida sul perché la verifica in 2 passaggi è importante e come si può attivare sulla PEC di Aruba per rendere più sicuri i contenuti.

Arriva l’autenticazione a due fattori per la PEC di Aruba, usata da circa 8 milioni di italiani.

In questa guida, realizzata dalla stessa azienda, sono visibili i passaggi per attivare sulla PEC di Aruba, sia su iOS sia su Android, la verifica in 2 passaggi per rendere più sicuro l’accesso alle email, senza richiedere generatori di token.

Via PEC si possono chiudere contratti, così come si possono ricevere importanti comunicazioni legali o documenti aziendali; possono esserci dati sensibili estremamente importanti e possono essere inviate e-mail che assumono crismi di ufficialità sulla base del particolare status legale della posta certificata. Tutto quel che transita tramite la PEC, insomma, non è soltanto una comune e-mail: si tratta di comunicazioni potenzialmente di grande importanza e per questo motivo occorre far propri sistemi di sicurezza aggiuntivi per garantire un recinto di sorveglianza ulteriore.

La verifica in 2 passaggi o autenticazione a due fattori (2FA) sulla PEC di Aruba

Aruba ha introdotto la verifica in due passaggi per offrire ai propri utenti una sicurezza aggiuntiva. L’identificazione di secondo livello avviene tramite l’approvazione di una notifica push dell’app Aruba PEC, che l’utente riceverà dopo aver precedentemente inserito l’accoppiata nome/password.

La guida

Per attivare la procedura occorre avere sul proprio smartphone l’app Aruba PEC, la quale permette di inserire le proprie credenziali e di abbinarvi un numero di telefono accreditato (utile alla ricezione di OTP via SMS qualora vi fosse un qualsivoglia problema con le più comode e tradizionali notifiche push).

Dunque:

aprire l’app Aruba PEC sul proprio smartphone;

inserire le proprie credenziali per l’identificazione e ci si trova di fronte un messaggio che chiede esplicitamente l’approvazione all’attivazione della funzione;

cliccare “Attiva verifica” e iniziare quindi la procedura di attivazione;

cliccare “Attiva e associa questo dispositivo”;

seguire le istruzioni per verificare i sistemi di protezione dello smartphone: PIN e biometria sono le chiavi che consentono di inibire l’accesso allo smartphone da parte di utenti terzi potenzialmente interessati ad appropriarsi indebitamente di credenziali di accesso e OTP;

inserire il proprio numero di telefono (se non precedentemente registrato) o inserire il codice ricevuto via SMS qualora il proprio recapito fosse già stato precedentemente registrato sull’account;

cliccare “Prosegui”: si riceverà una conferma a schermo ed una mail che avvisa dell’avvenuta corretta attivazione della verifica in 2 passaggi.

Per saperne di più leggi la guida definitiva.