La campagna Aruba Fibra, tra nostalgia degli anni 90 e futuro della connettività, sbarca nei cinema e sulla metro di Milano.

Sposato: “La campagna di comunicazione di Aruba Fibra ha creato un legame emotivo fra passato e futuro”

Dopo il successo dello spot TV su La7, Aruba Fibra amplia la sua campagna di comunicazione portando la nostalgia degli anni ’90 su Netflix, nei cinema The Space e UCI e sulla metro M4 di Milano, completamente brandizzata per l’occasione.

“Il riscontro ottenuto dallo spot in questi mesi è stato estremamente positivo – commenta Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba – La campagna ha creato un legame emotivo fra passato e futuro, avvicinando generazioni diverse. Da trent’anni Aruba accompagna le persone nel loro viaggio digitale e lavora per rendere la tecnologia semplice, sicura e accessibile per i propri clienti. Un impegno che rinnoviamo costantemente guardando con ottimismo al futuro, senza dimenticare le radici.”

La creatività dello spot, sviluppata internamente da Aruba, gioca con riferimenti iconici degli anni ’90 – floppy disk, videocassette, modem rumorosi – trasportandoli nel presente per raccontare come la fibra abbia rivoluzionato il modo di vivere la tecnologia.

La storia di Aruba come brand dell’evoluzione digitale del nostro Paese

Lo spot propone un viaggio simbolico tra passato e futuro: un biker in versione 8-bit attraversa scenari ispirati ai videogiochi degli anni ’90, mentre l’ambiente circostante si trasforma in un mondo moderno e hi-tech grazie alla connessione in fibra. L’idea è valorizzare la storia di Aruba come brand che ha accompagnato milioni di utenti lungo tre decadi di evoluzione digitale.

Questa nuova fase della campagna punta a combinare visibilità su più touchpoint – connected tv, cinema e trasporti pubblici – rafforzando il posizionamento di Aruba Fibra come servizio innovativo e accessibile a tutte le generazioni.

La programmazione al cinema prevede la messa in onda di spot da 30 secondi fino alla fine di ottobre, mentre la brandizzazione della linea M4 resterà attiva fino a marzo 2026. Gli interni della metropolitana ripropongono gli scenari degli spot video attualmente on air: la cameretta del ragazzo al PC e il salotto della famiglia davanti alla TV, ricreando l’atmosfera accogliente tipica di una casa anni ’90.

La fibra di Aruba

La nuova campagna accompagna l’offerta commerciale Fibra Aruba, disponibile in promozione in due soluzioni:

Fibra Aruba Promo : connessione FTTH personalizzabile con servizi aggiuntivi come chiamate illimitate, router a noleggio e IPv4 statico. Prezzo promozionale di 17,69€/mese per i primi sei mesi, poi 24,90€/mese . Offerta valida fino al 28 ottobre 2025.

: connessione FTTH personalizzabile con servizi aggiuntivi come chiamate illimitate, router a noleggio e IPv4 statico. Prezzo promozionale di per i primi sei mesi, poi . Offerta valida fino al 28 ottobre 2025. Fibra Aruba All-In Promo: include connettività FTTH, router e chiamate illimitate. Prezzo promozionale di 19,89€/mese per i primi sei mesi, poi 27,90€/mese. Offerta valida fino al 4 novembre 2025.

Entrambe le promozioni prevedono una novità assoluta per Aruba Fibra: con l’acquisto di Fibra Aruba Promo o Fibra Aruba All-in Promo i clienti otterranno inclusa una velocità di download fino 2.5 Gbps (invece di 1 Gbps) e di upload fino a 1 Gbps (invece di 300 Mbps).

