Grazie alle soluzioni NetApp, la divisione della società italiana per i servizi IT di data center, web hosting, e-mail e PEC, ha migliorato la velocità di erogazione di nuovi servizi e registrato un calo dei consumi e una riduzione dell’impatto ambientale rispetto alle precedenti infrastrutture utilizzate

A fronte della crescente complessità nella gestione dei dati e degli spazi di archiviazione, Aruba Enterprise, la divisione di Aruba dedicata a progetti complessi per aziende e PA e che sviluppa progetti IT in ambito Data Center, Cloud e Trust Services, ha scelto NetApp per efficientare la gestione dei servizi relativi ad alcune aree di progetto quali email e PEC, dedicated private cloud e l’hosting.

I servizi di NetApp hanno consentito ad Aruba Enterprise di far fronte con successo alle crescenti esigenze di scalabilità e flessibilità degli ambienti.

Così, il team Enterprise si è mosso per testare nuove tecnologie e modalità di funzionamento, poi implementate concretamente grazie alle infrastrutture realizzate sulla base di un progetto in collaborazione e con il supporto di NetApp.

Gli ambiti di intervento della collaborazione con NetApp sono stati ripartiti su tre aree progettuali:

Posta elettronica e PEC

Dedicated Private Cloud

Hosting

Grazie anche al NetApp StorageGRID Webscale – una piattaforma di archiviazione intelligente implementata per migliorare durata, protezione e prestazione dei dati – Aruba Enterprise riesce a mantenere un servizio di posta elettronica e PEC performante, sicuro e competitivo.

“Questa soluzione permette di garantire un alto livello di affidabilità, oltre a una grande flessibilità e semplicità tipica di questi sistemi”, commenta Lorenzo Giuntini, CTO di Aruba.



Performance migliori anche per i servizi di dedicated private cloud, per i quali è stata impiegata un’architettura simile. “L’elemento più importante era la flessibilità”, continua il manager di Aruba, “senza trascurare ovviamente un ulteriore miglioramento della convenienza e sicurezza del servizio nonché il fatto di rendere semplice, sicuro e replicabile lo strato infrastrutturale”.

Per quanto riguarda l’hosting, dove Aruba è il principale player italiano, grazie alle funzionalità dello Storage Efficiency di NetApp, i dati vengono compressi, decuplicati e compattati senza alcun impatto sulle performance, il player italiano ha la possibilità di gestire un’infrastruttura più scalabile migliorandone il monitoraggio, la gestione e incrementandone la velocità di provisiong del 200%.

L’adozione delle soluzioni NetApp ha consentito ad Aruba Enterprise di aumentare significativamente l’efficienza e di rispondere in modo ottimale alle nuove sfide in termini di affidabilità e flessibilità, come conferma Lorenzo Giuntini: “I nostri obiettivi erano focalizzati su mail e PEC, dedicated private cloud e hosting. Grazie alle soluzioni NetApp abbiamo ottenuto la scalabilità e flessibilità necessari per far fronte al crescente aumento dei servizi e garantire la soddisfazione del cliente”.

Altri benefici importanti riscontrati dall’azienda riguardano i vantaggi per i propri ai clienti, che hanno ottenuto un incremento del 60% nella velocità di accesso alla casella di posta e quelli derivanti dalla tecnologia Active IQ che permette di sfruttare algoritmi di Artificial Intelligence per mantenere sempre ai massimi livelli la qualità e l’efficienza dei servizi, dalle milioni di caselle di posta all’hosting; mentre sul fronte del tempo di latenza dei dati, l’elaborazione si è ridotta di 10 volte, ottimizzando la velocità di risposta dell’intero sistema.

A questo link puoi leggere il case study completo e guardare il video sulle soluzioni NetApp nel data center Aruba.