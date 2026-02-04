Nel motorsport, come nell’industria, la continuità non è mai casuale. È il risultato di scelte che funzionano nel tempo. Per il dodicesimo anno consecutivo Aruba porterà in pista le Ducati Panigale V4R nel Campionato Mondiale Superbike, in una partnership che si è consolidata stagione dopo stagione grazie ai risultati sportivi ottenuti e a una collaborazione tecnologica sempre più profonda.

Quella tra Aruba e Ducati è una relazione costruita su basi solide: performance in pista, affidabilità fuori dalla pista e una visione industriale condivisa che guarda al lungo periodo. Un modello di collaborazione che unisce competizione, innovazione e capacità di trasformare la tecnologia in un vantaggio concreto.

“Dodici stagioni insieme sono la migliore dimostrazione del fatto che questa partnership ha funzionato nel tempo. Con Ducati condividiamo un approccio basato su miglioramento continuo e ricerca delle massime performance ed affidabilità. – ha dichiarato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba. – È una collaborazione che ha saputo evolversi stagione dopo stagione, integrando competizione sportiva e sviluppo tecnologico all’interno di un progetto di lungo periodo.”

“In un anno per noi particolarmente significativo, che coincide con il Centenario di Ducati, celebrare dodici stagioni di collaborazione significa ribadire quanto la continuità, se sostenuta da tecnologia vincente, fiducia reciproca e risultati concreti, sia in grado di generare valore e successi duraturi” – ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding. “Il rapporto con Aruba è un esempio virtuoso di partnership costruita nel tempo, capace di esprimersi non solo sul piano sportivo, ma anche su quello industriale e tecnologico, grazie a valori condivisi e a una visione comune dell’innovazione. In questo contesto, il Mondiale Superbike rappresenta un laboratorio e un banco di prova di tecnologia e performance fondamentale, e poter contare su un partner di tale esperienza e competenza è per noi un elemento strategico importante.”

Anche quest’anno il sipario sulla stagione 2026 si è aperto nell’Auditorium Aruba nel cuore del Global Cloud Data Center Campus di Ponte San Pietro (BG), un luogo simbolo dell’innovazione tecnologica italiana che ha ospitato la presentazione ufficiale del team Aruba.it Racing – Ducati condotta da Vera Spadini e Rosario Triolo di Sky Sport MotoGP.

Nel corso della serata si è assistito in anteprima assoluta all’unveiling delle nuove Ducati Panigale V4 R durante una cena-evento esclusiva per sponsor, clienti ed ospiti.

Sul palco è salito Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba e Team Principal del Team Aruba.it Racing – Ducati, per raccontare il percorso condiviso con Ducati e le ambizioni per la nuova stagione affidate al talento di Nicolò Bulega, protagonista negli ultimi due anni, e a Iker Lecuona, pilota spagnolo con solida esperienza tra Superbike e MotoGP. Al suo fianco Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, a sottolineare il valore strategico della partnership con Aruba e il ruolo centrale della Superbike in un anno particolarmente significativo per Ducati, che celebra il proprio Centenario.

Il binomio Aruba–Ducati amplifica il concetto stesso di collaborazione, includendo sia l’ambito sportivo che quello industriale e tecnologico. Sul piano IT, dal 2020 Aruba supporta Ducati con un’infrastruttura basata su un modello di cloud ibrido, che integra Private Cloud on-premise a Borgo Panigale, una cloud infrastructure dedicata nei Data Center Aruba e un sistema di Disaster Recovery, garantendo sicurezza, continuità operativa e alte performance per i processi critici aziendali.

L’evento è stato anche un momento conviviale con altre importanti realtà della filiera industriale che – come Ducati – sono doppiamente coinvolte in un percorso che intreccia collaborazione tecnologica e sportiva. Tra queste, Lenovo, Motorola, Riello UPS e Stulz, presenti a livello di impianti data center e tecnologie, hanno confermato il proprio impegno anche come Sponsor del team per la stagione 2026.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz