Artico, ecco la strategia italiana

Oggi in apertura la presentazione della strategia italiana sull’Artico.
Il nuovo documento è stato illustrato dai ministri Crosetto, Tajani e Bernini.
Digital Networks Act, Bruxelles vuole spingere acquisizioni e competitività nelle Tlc. Meno tutele ai consumatori, in nome della competitività della industry Tlc, e più poteri al BEREC per vigilare sulle reti e direttamente sugli operatori.
Caso Garante Privacy. I dipendenti richiedono le dimissioni di tutto il Collegio in relazione all’indagine giudiziaria in corso sull’Autorità, che vede coinvolti il Presidente Pasquale Stanzione e i membri in carica Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.
