Artico, ecco la strategia italiana

Oggi in apertura la presentazione della strategia italiana sull’Artico.

Il nuovo documento è stato illustrato dai ministri Crosetto, Tajani e Bernini.

Digital Networks Act, Bruxelles vuole spingere acquisizioni e competitività nelle Tlc. Meno tutele ai consumatori, in nome della competitività della industry Tlc, e più poteri al BEREC per vigilare sulle reti e direttamente sugli operatori.

Caso Garante Privacy. I dipendenti richiedono le dimissioni di tutto il Collegio in relazione all’indagine giudiziaria in corso sull’Autorità, che vede coinvolti il Presidente Pasquale Stanzione e i membri in carica Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz