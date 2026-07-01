Luca Parmitano illustra Artemis III a Giorgia Meloni

Oggi a Palazzo Chigi l’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano, designato dalla Nasa come pilota della missione Artemis III, ha incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due non si erano mai incontrati prima d’ora: “Io vivo negli Stati Uniti, non c’era mai stata occasione”, ha spiegato all’Adnkronos Parmitano.

Dopo essersi congratulata con il colonnello dell’Aeronautica militare per il prestigioso incarico, “dà lustro all’intera nazione e conferma, ancora una volta, l’eccellenza dell’Italia nel settore spaziale”, Meloni ha poi chiesto come si svolgerà la missione nello Spazio e che ruolo avrà l’astronauta italiano.

“Stiamo iniziando a lavorare su quali saranno i compiti, le capacità e così via. Quindi è tutto in divenire. Dare una definizione molto specifica di come sarà fatta Artemis III è al momento prematuro”, ha affermato Parmitano.

Luca Parmitano e Giorgia Meloni

Il ruolo dell’astronauta italiano

Il compito principale, ha dichiarato Parmitano, sarà “delineare le procedure e sperimentare l’hardware per l’avvicinamento in modalità sia automatica che manuale, l’operazione ravvicinata e l’aggancio alle astronavi lander”, aggiungendo che “per una di queste è previsto anche l’ingresso, il distacco, il sorvolo e poi l’allontanamento”.

In quanto pilota della missione, l’astronauta europeo ha sottolineato che “la criticità delle operazioni ravvicinate è indubbia” e che “nelle fasi ravvicinate ci scambieremo il posto io e il comandante e effettuerò queste manovre di attracco manualmente”.

Tante ancora sono le incognite che riguardano Artemis III, soprattutto sotto l’aspetto industriale, ha precisato Parmitano, che comunque a breve inizierà l’addestramento “che andrà avanti tutto l’anno, fino all’inizio del 2027”.

Adolfo Urso e Josef Aschbacher

L’Italia rafforza la sua leadership spaziale, il direttore generale dell’EA Josef Aschbacher dal ministro Urso

Sempre oggi, il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Josef Aschbacher, è stato ospite del ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali, sen. Adolfo Urso, a Palazzo Piacentini.

I due si sono confrontati sulla preparazione della riunione dei ministri degli Stati membri e associati dell’ESA, in programma l’8 luglio, organizzata dal ministro Urso e dalla ministra federale della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio della Germania, Dorothee Bär, ma anche sul partenariato tra Esa e altre agenzie internazionali.

L’incontro è stata anche l’occasione per fare il punto sulle preparazioni strategiche in vista della Conferenza Ministeriale Intermedia (IMM26) di Roma e per ribadire il “ruolo guida dell’Italia” nella governance dell’Agenzia. Il nostro Paese esercita la presidenza del Consiglio dell’ESA per il triennio, che culminerà con il prossimo Consiglio ministeriale dell’Agenzia, che sarà ospitato dall’Italia nel 2028.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz