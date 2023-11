ART-ER, Lepida e Cineca lanciano ER2Digit, Innovazione Digitale per l’Emilia-Romagna

Il 19 ottobre, nel suggestivo scenario dell’Oratorio di San Filippo Neri, i partner ART-ER, Lepida e Cineca hanno lanciato ER2Digit, un ambizioso progetto dedicato alla digitalizzazione delle PA e delle imprese dell’Emilia-Romagna, cofinanziato dal programma Digital Europe e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Digital Europe, come ha evidenziato in collegamento Sandro D’Elia, della DG CNECT, è stato progettato proprio per promuovere l’adozione delle tecnologie digitali in Europa.

ER2Digit si propone di portare vantaggi significativi sull’intero territorio regionale che con determinazione vuole affrontare un percorso congiunto. Durante l’evento, sono emerse importanti riflessioni sul ruolo della tecnologia al servizio del Bene Comune.

L’Assessora Salomoni ha sottolineato l’importanza di mantenere l’orientamento pubblico, evitando che le PA siano guidate da interessi di mercato. Questo principio è fondamentale per garantire che cittadini e imprese possano beneficiare appieno delle nuove tecnologie.

Un altro momento significativo è stato l’intervento del professore Leonelli, docente presso l’Università di Exeter il cui lavoro è incentrato sulla scienza e sulla politica della scienza aperta, che riprendendo quanto definito dall’Assessora, ha evidenziato il concetto di Dati come Bene Comune e ha sottolineato la necessità di evitare la perdita di controllo dei dati e della tecnologia, affrontando le sfide legate alla disinformazione.

L’obiettivo è stato chiaramente delineato: riappropriarsi dei dati, delle tecnologie digitali e metterle al servizio di tutti i cittadini. Allo stesso tempo, è stata posta un’attenzione particolare alla multilingualità, all’interoperabilità e alla manutenzione, aspetti fondamentali per garantire che le innovazioni digitali siano efficaci e durature.

Spallone, responsabile della divisione dedicata alla digitalizzazione delle imprese e all’analisi dei settori produttivi presso il MIMIT, ha affrontato il concetto di “Digitale e Green,” sottolineando l’importanza della transizione verso una digitalizzazione sostenibile e ha evidenziato come gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni possano incentivare la crescita del settore produttivo.

Nel suo intervento il Direttore Generale di Lepida Mazzini, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra il settore pubblico e privato per promuovere ulteriormente l’innovazione digitale e ha enfatizzato la necessità di sviluppare soluzioni pratiche che non sollevino preoccupazioni sulla privacy prendendo come esempio alcuni progetti in corso relativi al monitoraggio dei consumi idrici, ai sistemi di decisioni automatiche, all’Internet of Things sul sociale.

Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Orlando ha quindi sottolineato come il progetto ER2Digit sia nato all’interno del Digital Innovation Hub regionale, evidenziando come la digitalizzazione possa contribuire a risolvere problemi complessi, quali le sfide legate al cambiamento climatico e alla qualità dell’aria.

L’Emilia-Romagna ha avviato il progetto della Gemella Digitale come soluzione digitale per queste sfide. Inoltre, sono stati presentati esempi di progetti e iniziative concreti che dimostrano come le tecnologie digitali possano essere sfruttate per migliorare la qualità della vita e l’efficienza delle PA.

ER2Digit lancerà la prima manifestazione di interesse per erogare servizi a PA e imprese entro il 22 novembre. Questi sforzi mirano a rafforzare il rapporto tra il settore pubblico e privato, promuovendo una maggiore collaborazione.