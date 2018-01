Dove arriverà l’intelligenza artificiale nel 2018?

Durante il 2017 è stato difficile sfuggire alle previsioni su intelligenza artificiale e le modalità in cui stava per cambiare il mondo, ma con l’inizio del nuovo anno, la vera grande domanda è: quanto più lontano andrà l’intelligenza artificiale?

Machine learning per elaborazione dati

Tutti gli indicatori mostrano che gli investimenti nello sviluppo e nell’integrazione dell’AI e, in particolare, del machine learning, stanno continuando a crescere.

Il 2018 potrebbe fornire un flusso continuo di passi in avanti soprattutto nell’uso delle tecnologie per i big Data.

Con la costante crescita dei dati prodotti dall’Internet of Things (IoT), le aziende si rivolgeranno al machine learning per analizzare ed elaborare le informazioni.

In effetti, l’intelligenza artificiale per l’apprendimento automatico non sarà solo un piacere nel 2018; sarà un must-have. È l’unico modo in cui le aziende potranno dare un senso al prezioso flusso di dati, sia strutturati che non strutturati, che posseggono.

Aumenterà l’utilizzo dei Chatbot

Gli esseri umani semplicemente non riescono a stare al passo con la velocità con cui la tecnologia e le richieste dei clienti si muovono.

Ecco perché sempre più aziende si stanno muovendo per sfruttare la potenza dei Chatbot e di altri assistenti virtuali per gestire il flusso di lavoro quotidiano.

Si stima che circa l’85% delle interazioni con i clienti sarà gestito dall’IA entro il 2020 da parte delle aziende.

Nel breve termine, vedremo probabilmente una maggiore attenzione sulla precisione dei robot, che permetterà alle persone di scaricare più lavoro sulle spalle di chatbot.

Ma non solamente per una questione di lavoro; Alexa di Amazon ha recentemente iniziato la sincronizzazione con Outlook e Google per aiutare persone e famiglie nel quiotidiano, come ad esempio rispondere ai messaggi o alle chiamate senza mai avvisare il mittente che è un bot a rispondere.

Gli assistenti vocali saranno più precisi

L’avete presente quella sensazione di disagio e frustrazione perché Siri non ha capito il vostro messaggio?

Bè, tutto questo nel nuovo anno potrebbe sparire. L’ipotesi è che riusciremo finalmente a gestire la tecnologia conversazionale nel 2018, includendo non solo la sensibilità emotiva, ma anche la tecnologia traslazionale che ci consente di comunicare senza problemi tra una persona ed una macchina.

Inoltre, Amazon sta già allenando Alexa a riconoscere i modelli di discorso che potrebbero essere indicativi del suicidio. Alla fine nel giro di pochi anni, gli assistenti vocali potranno essere in grado di eseguire consulenze psichiatriche o fungere da rete di supporto per coloro che si sono persi da qualche parte.

La Smart Automation continuerà a crescere

Avete notato come funzionano gli ordini su Amazon? Quando acquisti regolarmente dei prodotti ogni tot di giorni, Amazon in realtà ti propone automaticamente gli ordini per pianificare le consegne regolari di questi articoli, che si tratti di prodotti per la casa, biancheria o cibo per cani, su base settimanale o mensile.

Cioè in poche parole, ti propone già il carrello pieno con tutta la merce che compri regolarmente, e a te resta solamente il compito di premere il pulsante ‘Compra’.

Proprio come l’intelligenza Artificiale ha già scosso l’industria del marketing con la sua capacità di personalizzare le campagne e persino di modificarle in tempo reale, continueremo a vedere l’IA portare la Smart Automation in una gamma ancora più ampia di settori, dalla consegna del prodotto, all’automotive, fino ad arrivare al risparmio energetico e molto altro.

L’adozione dell’intelligenza artificiale continuerà a crescere

Tutto questo sviluppo ci porta a sottolineare il fatto che l’intelligenza artificiale non sta andando da nessuna parte. In effetti, mentre la tecnologia continua a perfezionarsi, gli ingegneri stanno trovando usi ancora più grandi per questo, in tutti gli aspetti della nostra vita.

Sì, i robot o i droni che consegnano pacchi sono fantastici. Ma le cose che stiamo vedendo ora – e nel 2018 – sono forse altrettanto sorprendenti.

Questa tecnologia ha il potere di sottrarre gran parte del lavoro pesante al nostro lavoro quotidiano e ad aiutarci nelle nostre vite personali – qualcosa che fino a qualche anno fa praticamente non esisteva.

Articolo tratto dall’eBook di key4biz’ I Tech trend 2018‘. Per scaricare l’eBook clicca qui.