Arriva Italianstylefilm.com, l’eCommerce di pellicole speciali per rinnovare l’interior

Portare a nuova vita un ambiente commerciale o domestico, senza dover per forza sostituire l’arredo con evidente spreco di denaro e di rifiuti da smaltire, da oggi è possibile grazie a un click. Una grande novità, infatti, è sbarcata sul web: il sito e-commerce di Italian Style Srl (https://italianstylefilm.com/), azienda che rivende pellicole speciali con cui ripristinare e decorare gli interni di ogni sala, dalle pareti agli oggetti di arredo, donando loro una nuova “pelle” e creando quindi nuove atmosfere e suggestioni.

Per cambiare arredi e rinnovare un locale commerciale, una casa o una barca, quindi, da oggi basterà acquistare la pellicola che più si preferisce online (ce ne sono di oltre 200 tipologie per stile ed effetti, che vanno dallo specchiato al legno, dal glitter al marmo) e rivestirne gli interni. Evitando così di smaltire i vecchi mobili e comprarne di nuovi. I vantaggi sono evidenti: il costo economico rispetto all’acquisto di nuovi arredi e tinteggiature si abbassa del 75%, così come il tempo impiegato per la riqualificazione degli ambienti. Senza contare l’impatto positivo sull’ambiente dell’adottare soluzioni di riuso degli oggetti piuttosto che il loro rifiuto e smaltimento.

L’idea nasce da due aziende che hanno deciso di unire le forze per aprire grazie alle potenzialità dell’e-commerce un mercato diretto a tutti i consumatori finali, che prima era affidato solo al settore B2B tra produttori e artigiani. Italian Style Srl con sede centrale a Rovigo, già attiva nel settore rivestimenti per crociere e yacht da 10 anni e operativa in tutto il mondo, e Supernova Data Srl, startup innovativa di Roma, che ha curato come partner la parte dell’e-commerce, del sito internet e dei social, avvalendosi di tecnologie innovative per la gestione degli ordini e delle spedizioni.

“Oggi presentiamo un nuovo modo per riqualificare l’interior, amico del risparmio e dell’ambiente – spiega Niccolò Bernardinello, Ceo di Italian Style Srl. Grazie a pellicole applicabili a qualsiasi oggetto e superficie, come le pareti, ogni cosa può acquistare una nuova vita e un ambiente una nuova atmosfera. Sono pellicole infrangibili, lavabili, conformabili, durature nel tempo, realizzate in laminato di Pvc, ma dagli effetti di ogni tipo: riproducono la pietra, il legno, la ruggine, la sabbia… etc. Nel nostro sito se ne trovano 200 suddivise in 4 macro categorie (Tinta Unita, Soft Touch, Materica, Effetto)”. Bernardinello ha iniziato ad applicare queste pellicole 10 anni fa, prima su piccole imbarcazioni, per poi passare a navi da crociera e yacht di tutto il mondo. Poi il grande salto: si è messo in proprio, iniziando a lavorare con tre dipendenti. “Le pellicole piacevano sempre di più, e in qualche anno abbiamo creato una linea esclusiva con l’azienda di produzione, Italian Style. E i dipendenti sono diventati 60, ambasciatori della qualità del know-how e dei materiali italiani”. Oggi l’azienda conta una squadra di 225 risorse in tutto il mondo, presto si aprirà un ufficio a Miami, ma la sede centrale continua a rimanere nel cuore del Polesine, a Rovigo. Un legame con la propria terra che Bernardinello non vuole perdere.

Dal mondo delle grandi navi, ora, si apre questa possibilità anche al piccolo consumatore e a tutti coloro che vogliono rinnovare i propri ambienti in modo innovativo e amico dell’ambiente, grazie al sito di e-commerce. Grazie al know-how dei professionisti che lavorano per Supernova Data Srl, startup innovativa che si occupa di comunicazione e brand e personal reputation, infatti si è creato un sito performante, che permette di acquistare le pellicole nelle quantità desiderate. Sono stati apportati accorgimenti per l’ottimizzazione dei processi di back-endper la gestione degli ordini e per l’automazione delle attività di spedizione con l’utilizzo di specifici algoritmi per la definizione delle spese di spedizione in base al taglio delle pellicole. Al momento, si trovano 200 pellicole, ma il catalogo crescerà già nelle prossime settimane. E per il prossimo anno, l’obiettivo è quello di aprire l’e-commerce in Europa e progressivamente a livello globale.