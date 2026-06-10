Offrire il servizio classico di un normale centro per l’impiego anche in modalità virtuale, per non tagliare fuori i territori dove lo sportello fisico non c’è. E’ questo il senso della convenzione che ARPAL Puglia, l’Agenzia Regionale delle Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia, ha siglato con WINDTRE per potenziare la rete dei Centri per l’Impiego con i CPI Virtuali. Si tratta di piattaforme multicanale integrate con avatar virtuale 3D e sistemi audio‑video su tutta la rete regionale.

I vantaggi dei CPI Virtuali

Grazie ai CPI Virtuali i servizi di politiche attive del lavoro sono garantiti anche nei comuni privi di Centri per l’Impiego: 30 postazioni di presidio digitale presso comuni, Camere di Commercio e varie sedi istituzionali. Obiettivo: avvicinare la Pubblica Amministrazione ai territori, favorendo un equo accesso alle attività per il lavoro e la formazione; in particolare nelle aree periferiche della regione.

L’Ausilio dell’AI, ma se serve arriva la videochiamata con lo staff di ARPAL Puglia

Il sistema progettato da ARPAL nell’ambito della Convenzione CONSIP CT9, con affidamento a WINDTRE, si basa su un modello di interazione evoluto, capace di integrare l’efficacia delle tecnologie digitali con il valore dell’interazione umana. L’utilizzo di software di intelligenza artificiale consente di dare risposte rapide e mirate all’utenza, anche in modalità multilingua. Nei casi in cui l’avatar preposto non può soddisfare una richiesta, si attiva una videochiamata con lo staff dedicato di ARPAL Puglia per un’assistenza più personalizzata e risolutiva.

Michele Lucantonio (WINDTRE): “La tecnologia diventa abilitatore e non sostituto della relazione”

“Questo progetto conferma l’impegno di WINDTRE nel supportare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, rendendo i servizi per il lavoro più accessibili e vicini a cittadini e imprese”, dice Michele Lucantonio, PA & Utilities Direct Sales Director di WINDTRE. “Le soluzioni tecnologiche adottate si inseriscono pienamente in quelle che erano le idee e le esigenze espresse dall’amministrazione e valorizzano al tempo stesso il ruolo centrale delle persone. La tecnologia diventa così un abilitatore della relazione, non un sostituto”.

Michele Lucantonio

Budano (ARPAL Puglia): “Informatizzazione rafforza rapporto umano”

“L’informatizzazione rafforza il rapporto umano, rendendo i servizi pubblici più vicini alle persone e più capaci di seguire ogni esigenza” – ha detto il Direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano. “Questa digitalizzazione apporta diversi benefici alla collettività: è sostenibile, per la dematerializzazione delle procedure, la riduzione degli spostamenti da parte dell’utenza e un minor utilizzo di documentazione cartacea; riduce le barriere fisiche, logistiche e culturali promuovendo inclusione sociale e legalità; supporta l’incrocio domanda-offerta tra chi è alla ricerca di un’occupazione e le piccole e medie imprese, bacino di opportunità”.

Gianluca Budano

Progetto PNRR

I CPI Virtuali si inseriscono nel quadro strategico delineato dal decreto n. 74 del 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro. L’iniziativa rientra inoltre tra quelle finanziate dall’Unione Europea – Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 – “Piano Potenziamento dei CPI” – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attraverso questa soluzione, WINDTRE contribuisce ad aumentare la prossimità e l’accessibilità dei servizi offerti da ARPAL Puglia a cittadini e imprese, supportando sia chi è alla ricerca di opportunità occupazionali o formative, sia le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, nella ricerca di profili qualificati.

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