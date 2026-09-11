Armi biologiche e AI, altolà di Anthropic: “Bloccati 5 casi sospetti”

Oggi in apertura nuove preoccupazioni su possibili usi impropri dell’AI.

Armi biologiche e AI, Anthropic lancia l’allarme: “Bloccati 5 casi per uso sospetto”. Anthropic non parla di armi biologiche già sviluppate, ma avverte: distinguere tra ricerca medica e applicazioni pericolose è sempre più difficile.

Sempre in tema, OpenAI pronta a rallentare sull’AI di frontiera. Il CEO Altman: “La sicurezza viene prima”.

Infine, in Italia la partita Poste-Tim, l’OPAS scade oggi e va ai tempi supplementari con i consigli degli analisti. Ma il delisting resta l’obiettivo finale, anche se potrebbe volerci più tempo.

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