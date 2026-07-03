Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

L’ARERA ha comunicato il prezzo dell’energia per il terzo trimestre dell’anno per i clienti vulnerabili serviti nel regime di maggior tutela. Per la famiglia tipo si tratta di un rialzo del 4,6% rispetto al periodo precedente.

L’aumento è dovuto principalmente alla crescita del costo della componente energia, ma anche all’aumento degli oneri di sistema. I clienti che si trovano in regime tutelato possono in qualsiasi momento decidere di passare al mercato libero e, grazie al confronto delle migliori offerte luce, riuscire a risparmiare sulle bollette. Con il comparatore di SOStariffe.it la ricerca delle tariffe più economiche dei fornitori partner è veloce e intuitiva.

Tariffe luce in aumento per gli utenti vulnerabili

L’ARERA ha comunicato l’aggiornamento delle tariffe luce per i circa 3 milioni di utenti che sono ancora nel mercato tutelato. L’aggiornamento delle tariffe viene fatto ogni tre mesi, tenendo conto dell’andamento delle quotazioni all’ingrosso e delle condizioni di mercato.

Rispetto al secondo trimestre, nel terzo c’è stato un aumento del costo dell’elettricità in bolletta dovuto sia alle incertezze che interessano ancora il quadro geopolitico internazionale sia a dinamiche stagionali. In particolare, è piuttosto comune registrare un aumento delle tariffe dell’elettricità nel periodo estivo, a causa dell’aumento della domanda legato all’uso di condizionatori e sistemi di raffrescamento dell’aria.

Il prezzo di riferimento dell’elettricità, considerando anche le tasse, nel terzo trimestre dell’anno salirà a 31,63 centesimi a kilowattora. Scomponendo questo valore nelle diverse componenti notiamo che:

Il costo di approvvigionamento dell’energia è aumentato del 7%;

Il costo di commercializzazione è in calo del 5,5%;

I costi per il trasporto e la gestione del contatore sono stabili;

Gli oneri di sistema sono in crescita del 9,4%;

Le imposte sono in aumento del 4,3%.

Spesa annua in leggero calo per la famiglia tipo

Nonostante l’aumento delle tariffe per il terzo trimestre dell’anno, l’ARERA specifica comunque che per l’utente tipo la spesa annua è in leggera diminuzione. Prendendo in considerazione l’anno scorrevole, da ottobre 2025 a settembre 2026, la spesa annua per la bolletta elettrica della famiglia tipo è di 591,86 euro, in diminuzione dello 0,9% rispetto al periodo precedente.

La crescita del costo dell’elettricità per le famiglie vulnerabili è dovuta principalmente all’aumento atteso del prezzo all’ingrosso, spinto verso l’alto dall’aumento della domanda tipico dei mesi estivi e dalle condizioni di incertezza che caratterizzano il mercato internazionale.

Come risparmiare passando al mercato libero

Le famiglie vulnerabili hanno la possibilità di essere servite nel regime di maggior tutela e di beneficiare delle tariffe definite dall’ARERA, ma possono scegliere di passare al mercato libero senza alcun vincolo nel caso in cui risultasse più conveniente.

Grazie al confronto delle offerte dei diversi fornitori dell’elettricità si possono valutare le migliori tariffe disponibili sul mercato e stimare il risparmio potenziale. Le migliori offerte luce del momento proposte dai fornitori partner di SOStariffe.it partono da 0,094 €/kWh per le offerte a prezzo fisso e da 0,134 €/kWh per quelle a prezzo indicizzato.

Il comparatore di SOStariffe.it è un punto di riferimento imprescindibile se si sta considerando l’idea di cambiare fornitore. Oltre a permettere un confronto rapido delle offerte di tante compagnie partner, il comparatore calcola anche una stima della bolletta e, inserendo i dati relativi ai propri consumi, consente di farsi un’idea più precisa del risparmio derivante da ogni soluzione tariffaria. Inoltre, permette anche di ottenere un’analisi personalizzata della bolletta e l’indicazione delle offerte più convenienti per il proprio nucleo familiare.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz