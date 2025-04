Aree produttive, ecco i nuovi collegamenti in fibra e gli studi di fattibilità

Proseguono in tutta la regione le attività di collegamento e attivazione di nuove aree produttive in digital divide con la rete Lepida.

Nel corso del mese di febbraio sono stati completati i lavori a Montefiorino (MO) per il collegamento in fibra ottica di due importanti aziende del territorio ed è stato completato il collegamento nell’ambito di un progetto più ampio, la sede di Imola della Fondazione ITS Academy Adriano Olivetti.

Sempre a febbraio si sono realizzate le condizioni per riprendere i lavori nel circondario di Castel San Pietro Terme, volti a raggiungere con la rete Lepida 4 centri abitati, nei quali si trovano 2 Aree Industriali, 3 scuole e 3 sedi comunali.

Sono in fase conclusiva gli iter tecnico-amministrativi per il collegamento di un’azienda nelle aree produttive di Fossatone di Medicina (BO) e di Sant’Antonio ad Argenta (FE).

Infine sono stati predisposti gli studi di fattibilità per il collegamento di un’azienda nell’area industriale Botteghe di Albinea, di un vasto comprensorio produttivo nell’area di Spezzano del Comune di Fiorano e di un’area produttiva con imprese di servizi a San Felice sul Panaro.

A distanza di oltre 10 anni dal modello previsto dalla Legge Regionale del 2014, pioniere dei successivi interventi sulle aree industriali ad opera di grandi telco, se ne conferma l’interesse e i benefici da parte di Soci e imprese del territorio.

