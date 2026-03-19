Aprire un’azienda in 48 ore spendendo 100 euro. Tutti i vantaggi di Eu Inc. nell’infografica

La proposta EU Inc. della Commissione europea rappresenta un passo strategico per rafforzare il mercato unico e la competitività delle imprese innovative. Oggi le aziende che vogliono crescere in Europa si confrontano con una frammentazione normativa significativa, che genera costi, ritardi e incertezza. Eu Inc., cuore del cosiddetto “28° regime”, introduce un quadro societario unico, opzionale e digitale, pensato per semplificare la vita delle imprese lungo tutto il loro ciclo di vita: dalla costituzione alla crescita, fino all’eventuale uscita dal mercato. Questo prontuario sintetizza i punti chiave della proposta in forma di domande e risposte operative.
L’infografica per saperne di più su Eu Inc.
Eu Inc. – Domande e risposte
1. Che cos’è Eu Inc.?
Eu Inc. è una nuova forma societaria europea opzionale che offre un insieme unico e armonizzato di regole valide in tutta l’Unione europea. Le imprese possono sceglierla in alternativa alle forme giuridiche nazionali.
2. Perché la Commissione europea propone Eu Inc.?
Per superare la frammentazione normativa: oggi esistono 27 ordinamenti e oltre 60 forme societarie, che rendono difficile espandersi oltre i confini nazionali. Eu Inc. mira a ridurre costi, tempi e complessità.
3. Che cos’è il “28° regime”?
È un quadro più ampio di misure europee per le imprese innovative. Eu Inc. ne è il pilastro societario, ma il regime include anche interventi su:
- accesso ai finanziamenti
- digitalizzazione
- attrazione dei talenti
- fiscalità
- operatività transfrontaliera
4. Eu Inc. sostituisce le forme societarie nazionali?
No, è facoltativa. Le imprese possono scegliere tra:
- Eu Inc.
- forme societarie nazionali esistenti
5. Quali sono i principali vantaggi per le imprese?
- Registrazione rapida (entro 48 ore)
- Regole uniformi in tutta l’Ue
- Procedure digitali (senza presenza fisica)
- Riduzione dei costi amministrativi
- Maggiore attrattività per investitori
6. Come funziona la registrazione?
Attraverso un’interfaccia digitale unica europea collegata ai registri nazionali. Le imprese inseriscono i dati una sola volta.
7. Esisterà un registro europeo unico?
Sì, la Commissione istituirà un registro centrale UE per raccogliere le informazioni di tutte le imprese Eu Inc.
8. Chi può utilizzare Eu Inc.?
Qualsiasi imprenditore che voglia costituire una società nell’Ue. È possibile scegliere liberamente lo Stato membro in cui registrarsi.
9. In cosa Eu Inc. aiuta le startup e scaleup?
- Riduce tempi e costi di avvio
- Facilita l’accesso a investimenti
- Offre strumenti societari flessibili (es. azioni a voto multiplo)
- Semplifica l’espansione internazionale
10. Eu Inc. aiuta a prevenire acquisizioni ostili?
Sì, prevede strumenti come:
- azioni con diritti di voto multipli
- limitazioni al trasferimento delle quote
11. Cosa cambia nelle procedure di insolvenza?
Per le startup innovative:
- criterio unico: incapacità di pagare i debiti
- procedure semplificate
- uso di moduli standard
- possibile assenza di obbligo di avvocato
Per tutte le imprese:
- digitalizzazione completa delle comunicazioni
- tempi più rapidi (chiusura in circa 6 mesi per procedure semplificate)
12. Sono previsti tribunali specializzati?
La Commissione invita gli Stati membri a istituirli per:
- maggiore coerenza giurisprudenziale
- maggiore fiducia degli investitori
- riduzione dei tempi procedurali
13. Eu Inc. incide sui diritti dei lavoratori?
No. I diritti dei lavoratori restano pienamente applicabili secondo la normativa del Paese in cui lavorano. Eu Inc. non può essere utilizzata per eludere tali diritti.
14. Qual è il ruolo della digitalizzazione?
Centrale. Eu Inc. è “digital by default”:
- registrazione online
- assemblee e CDA digitali
- comunicazioni elettroniche
16. Come vengono definite le imprese innovative?
La Commissione introduce nuove definizioni di imprese innovative per uniformare le politiche europee e ridurre la frammentazione degli strumenti di supporto all’innovazione:
- Impresa innovativa: almeno 10% costi in R&S (o 5% fatturato)
- Startup innovativa: <100 dipendenti, <10 mln €, <10 anni
- Scaleup innovativa: crescita ≥20% in 2 anni, <750 dipendenti