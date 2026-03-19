Aprire un’azienda in 48 ore spendendo 100 euro. Tutti i vantaggi di Eu Inc. nell’infografica

Che cos'è Eu Inc., come funziona e cosa cambia per le imprese e le startup europee con la nuova proposta della Commissione europea di 28° regime.

La proposta EU Inc. della Commissione europea rappresenta un passo strategico per rafforzare il mercato unico e la competitività delle imprese innovative. Oggi le aziende che vogliono crescere in Europa si confrontano con una frammentazione normativa significativa, che genera costi, ritardi e incertezza. Eu Inc., cuore del cosiddetto “28° regime”, introduce un quadro societario unico, opzionale e digitale, pensato per semplificare la vita delle imprese lungo tutto il loro ciclo di vita: dalla costituzione alla crescita, fino all’eventuale uscita dal mercato. Questo prontuario sintetizza i punti chiave della proposta in forma di domande e risposte operative.

L’infografica per saperne di più su Eu Inc.

Eu Inc. – Domande e risposte

1. Che cos’è Eu Inc.?

Eu Inc. è una nuova forma societaria europea opzionale che offre un insieme unico e armonizzato di regole valide in tutta l’Unione europea. Le imprese possono sceglierla in alternativa alle forme giuridiche nazionali.

2. Perché la Commissione europea propone Eu Inc.?

Per superare la frammentazione normativa: oggi esistono 27 ordinamenti e oltre 60 forme societarie, che rendono difficile espandersi oltre i confini nazionali. Eu Inc. mira a ridurre costi, tempi e complessità.

3. Che cos’è il “28° regime”?

È un quadro più ampio di misure europee per le imprese innovative. Eu Inc. ne è il pilastro societario, ma il regime include anche interventi su:

accesso ai finanziamenti

digitalizzazione

attrazione dei talenti

fiscalità

operatività transfrontaliera

4. Eu Inc. sostituisce le forme societarie nazionali?

No, è facoltativa. Le imprese possono scegliere tra:

Eu Inc.

forme societarie nazionali esistenti

5. Quali sono i principali vantaggi per le imprese?

Registrazione rapida (entro 48 ore)

Regole uniformi in tutta l’U e

e Procedure digitali (senza presenza fisica)

Riduzione dei costi amministrativi

Maggiore attrattività per investitori

6. Come funziona la registrazione?

Attraverso un’interfaccia digitale unica europea collegata ai registri nazionali. Le imprese inseriscono i dati una sola volta.

7. Esisterà un registro europeo unico?

Sì, la Commissione istituirà un registro centrale UE per raccogliere le informazioni di tutte le imprese Eu Inc.

8. Chi può utilizzare Eu Inc.?

Qualsiasi imprenditore che voglia costituire una società nell’Ue. È possibile scegliere liberamente lo Stato membro in cui registrarsi.

9. In cosa Eu Inc. aiuta le startup e scaleup?

Riduce tempi e costi di avvio

Facilita l’accesso a investimenti

Offre strumenti societari flessibili (es. azioni a voto multiplo)

Semplifica l’espansione internazionale

10. Eu Inc. aiuta a prevenire acquisizioni ostili?

Sì, prevede strumenti come:

azioni con diritti di voto multipli

limitazioni al trasferimento delle quote

11. Cosa cambia nelle procedure di insolvenza?

Per le startup innovative:

criterio unico: incapacità di pagare i debiti

procedure semplificate

uso di moduli standard

possibile assenza di obbligo di avvocato

Per tutte le imprese:

digitalizzazione completa delle comunicazioni

tempi più rapidi (chiusura in circa 6 mesi per procedure semplificate)

12. Sono previsti tribunali specializzati?

La Commissione invita gli Stati membri a istituirli per:

maggiore coerenza giurisprudenziale

maggiore fiducia degli investitori

riduzione dei tempi procedurali

13. Eu Inc. incide sui diritti dei lavoratori?

No. I diritti dei lavoratori restano pienamente applicabili secondo la normativa del Paese in cui lavorano. Eu Inc. non può essere utilizzata per eludere tali diritti.

14. Qual è il ruolo della digitalizzazione?

Centrale. Eu Inc. è “digital by default”:

registrazione online

assemblee e CDA digitali

comunicazioni elettroniche

16. Come vengono definite le imprese innovative?

La Commissione introduce nuove definizioni di imprese innovative per uniformare le politiche europee e ridurre la frammentazione degli strumenti di supporto all’innovazione:

Impresa innovativa : almeno 10% costi in R&S (o 5% fatturato)

: almeno 10% costi in R&S (o 5% fatturato) Startup innovativa : <100 dipendenti, <10 mln €, <10 anni

: <100 dipendenti, <10 mln €, <10 anni Scaleup innovativa: crescita ≥20% in 2 anni, <750 dipendenti

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz