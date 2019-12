Apre il primo server di Minecraft in Vaticano

Dopo un sondaggio tenuto su Twitter, padre Robert Ballecer ha scelto Minecraft come primo gioco per cui aprire un server in Vaticano.

L’iniziativa, come spiegato dallo stesso organizzatore, è volta a creare un luogo in cui giocare senza griefing. In programma ci sono teoricamente anche server per altri titoli come RUST, ARK e Team Fortress 2, anch’essi inclusi nel sondaggi originale.

“È possibile invitare chi vuol essere creativo e creare un ambiente in cui esprimere se stessi e crere un legame”, ha spiegato il sacerdote con passato da blogger di tecnologia. “La parte dei legami è la più importante. È questo che voglio fare grazie al server”.

“All’inizio molti erano esitanti. Vedere una persona in tonaca che spiega le ultime novità di Google o come viene stesa la fibra ottica nell’Atlantico è un abbinamento che confonde. Poi capiscono l’argomento e che, incidentalmente, sono un sacerdote”.

L’iniziativa ha incontrato di recente anche ostilità da parte di utenti sconosciuti, che a quanto pare si collegano e scollegano per occupare slot e bloccare il server (minecraft.digitaljesuit.com). Padre Ballecer, forte delle sue conoscenze tecnologiche, sembra essere corso ai ripari in questa particolarissima cyber-lotta che avrà sicuramente altri sviluppi.